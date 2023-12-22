Ähnliche Nachrichten

Einige Linien werden durch die Organisation der Olympischen und Paralympischen Spiele Paris 2024 unterbrochen.
Für die Paralympischen Spiele:
- Expresslinie 39-12: geänderte Route vom 19. August bis 9. September 2024. Siehe Details zu den Änderungen.
Nachfolgend finden Sie die Liste der betroffenen Linien für die Olympischen Spiele:
- Expresslinie 91-10: Geänderte Route vom 24. Juli bis 10. August 2024. Siehe Details zu den Änderungen.
- Expresslinie 91-11: Geänderte Route vom 24. Juli bis 13. August 2024. Siehe Details zu den Änderungen.
- Expresslinie 39-12: Geänderte Route vom 23. Juli bis 13. August 2024. Siehe Details zu den Änderungen.
- Expresslinie 16: Die Route wurde am 23. Juli geändert und fährt nicht am 3. August. Siehe Details zu den Änderungen.
- Expresslinie 4: Die Route wurde am 23. Juli geändert und fährt am 3. August nicht. Siehe Details zu den Änderungen.
- Expresslinie 78: Geänderte Route vom 23. Juli bis 3. August. Siehe Details zu den Änderungen.
- Expresslinie 307: fährt am Samstag, 3. August, nicht.
- Expresslinie 27: Endstation am 23. Juli und 3. August geändert. Siehe Details zu den Änderungen.
- Linie 475 : fährt nicht am Samstag, 3. August.
Zögern Sie nicht, regelmäßig das X-Konto (@IDFOuest_IDFM) sowie die Verkehrsinformationen in der Anwendung Île-de-France Mobilités zu konsultieren.
Auswirkungen auf das umliegende Busnetz
Hier finden Sie die Details der Auswirkungen auf die Grand Versailles-Linien
Finden Sie die Details der Auswirkungen auf die Linien von Saint-Quentin-en-Yvelines
Finden Sie die Details der Auswirkungen auf die Linien von Saint-Germain Boucles de Seine
Finden Sie die Details der Auswirkungen auf die Linien von Vélizy Vallées
Finden Sie die Details der Auswirkungen auf die Linien von Paris Saclay