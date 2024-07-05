Einige Linien auf dem Gebiet von Saint-Quentin-en-Yvelines werden durch die Organisation der Olympischen und Paralympischen Spiele Paris 2024 unterbrochen.
Nachfolgend finden Sie die Liste der betroffenen Linien:
- Linie 5102 : Geänderte Route vom 22. Juli bis 18. August 2024. Siehe Details zu den Änderungen.
- Linie 5103 : Geänderte Route von Samstag, 3. bis Sonntag, 4. August. Siehe Details zu den Änderungen.
- Linie 5104 : fährt am Samstag, 3. August, nicht. Siehe Details zu den Änderungen.
- Linie 5105 : Route geändert am Samstag, 3. August. Siehe Details zu den Änderungen.
- Linie 5106 : Route geändert von Sonntag, 28. Juli bis Montag, 29. Juli. Siehe Details zu den Änderungen.
- Linie 5110 : Route vom 28. Juli bis 3. August geändert. Siehe Details zu den Änderungen.
- Linie 5115 : Route geändert am Samstag, 3. August. Siehe Details zu den Änderungen.
- Linie 5121 : Route vom 24. Juli bis 13. August geändert. Siehe Details zu den Änderungen.
- Linie 5134 : Geänderte Route vom 22. Juli bis 9. September. Siehe Details zu den Änderungen.
- Linie 5141 : Geänderte Route vom 22. Juli bis 9. September. Siehe Details zu den Änderungen.
- Linie 5142 : Route vom 24. Juli bis 13. August geändert. Siehe Details zu den Änderungen.
- Linie 5143 : fährt am Samstag, 3. August, nicht. Siehe Details zu den Änderungen.
- Linie 5145 : verkehrt nicht von Samstag, 3. bis Sonntag, 4. August. Siehe Details zu den Änderungen.
- Linie 5150 : verkehrt nicht von Samstag, 3. bis Sonntag, 4. August. Siehe Details zu den Änderungen.
- Linie 5151 : fährt nicht am Sonntag, 4. August. Siehe Details zu den Änderungen.
- Linie 5152 : Route vom 24. Juli bis 13. August geändert. Siehe Details zu den Änderungen.
Zögern Sie nicht, regelmäßig das X-Konto (@SQY_IDFM) sowie die Verkehrsinformationen in der Anwendung Île-de-France Mobilités zu konsultieren.