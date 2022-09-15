Ähnliche Nachrichten

Aufgrund von Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von Fahrern sind wir gezwungen, den Fahrplan der Linie 91-03 von Montag bis Freitag ab Montag, dem 19. September 2022, vorübergehend wie folgt zu ändern:

Fahrten ab Dourdan gestrichen:

- Morgens: 05:29, 06:28, 6:43, 07:00, 7:10, 7:40, 7:55, 8:11 und 8:24. Das 5:44-Rennen wird auf 5:33 vorverlegt

- Abends: 16:52, 17:26, 18:03, 18:45 und 20:00 Uhr.

Fahrten ab Massy gestrichen:

- Morgens: 06:05, 07:07, 7:24, 7:40, 7:50, 8:25 und 8:39. Das Rennen um 6:20 Uhr wird auf 6:10 Uhr vorverlegt.

- Abends: 16:10, 16:47, 17:30, 18:05, 18:40, 19:31 und 20:45.

Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

