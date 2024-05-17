Ab Dienstag, 21. Mai 2024, Änderung auf Ihren Linien 1304, 1309 und 1316!

Um den Bedürfnissen der Fahrgäste der am 8. April geänderten Linien 1304, 1309 und 1316 besser gerecht zu werden, wird das vor der Umstrukturierung bestehende Angebot wieder in Betrieb genommen.