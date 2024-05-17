Was ändert sich auf Ihren Linien...
Linie 1304
- Wiederaufnahme der Verbindung zwischen dem Bahnhof Persan-Beaumont und der Haltestelle Frêchot
1304 Linienplan bis 21/05/24
Strecke 1309
- Verlegung des Schuldienstes auf die Linie 1316
- Änderung der Strecke der Linie: Verbindung zwischen dem Bahnhof Montsoult-Maffliers und dem Carrefour de Bouffémont
1309 Linienplan bis 21/05/24
Linie 1316
- Wiederaufnahme der ursprünglichen Strecke der Linie 1316 (ex 3036)
- Wiederaufnahme des Schulbetriebs auf der Linie 1309
1316 Linienplan bis 21/05/24