Ab Dienstag, 21. Mai 2024, Änderung auf Ihren Linien 1304, 1309 und 1316!

Um den Bedürfnissen der Fahrgäste der am 8. April geänderten Linien 1304, 1309 und 1316 besser gerecht zu werden, wird das vor der Umstrukturierung bestehende Angebot wieder in Betrieb genommen.

Was ändert sich auf Ihren Linien...

Linie 1304

- Wiederaufnahme der Verbindung zwischen dem Bahnhof Persan-Beaumont und der Haltestelle Frêchot

1304 Linienplan bis 21/05/24

Strecke 1309

- Verlegung des Schuldienstes auf die Linie 1316

- Änderung der Strecke der Linie: Verbindung zwischen dem Bahnhof Montsoult-Maffliers und dem Carrefour de Bouffémont

1309 Linienplan bis 21/05/24

Linie 1316

- Wiederaufnahme der ursprünglichen Strecke der Linie 1316 (ex 3036)

- Wiederaufnahme des Schulbetriebs auf der Linie 1309

1316 Linienplan bis 21/05/24

Fahrplan Linie 1316 gültig am 21/05/24

