Gültig für 1 Stunde ohne Korrespondenz zum Preis von 2 Euro (+ mögliche SMS-Kosten für Mobilfunkabonnements, die keine unbegrenzte SMS enthalten). Service verfügbar bei den Betreibern Bouygues Telecom, Orange, SFR, Free.

Das SMS-Bordticket wird in den Busnetzen von RATP Optile ausschließlich einzeln verkauft. Senden Sie einfach "MANTOIS" an 93 100 und erhalten Sie ein Ticket in Form einer SMS! Sie werden von Ihrer Mobilfunkrechnung abgebucht.

Sie haben auch die Möglichkeit, ein Ticket für die Expresslinie A14 zu kaufen. Senden Sie "EXPMANTOIS" an 93 100 und Sie erhalten Ihr Ticket automatisch als SMS.

Um mehr über die verschiedenen Transport tickets zu erfahren, besuchen Sie die Website iledefrancemobilités.fr Abschnitt "Tarife".