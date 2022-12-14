Ähnliche Nachrichten

Weitere Abendbusse für die Linie 44

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zur Verstärkung der Linie 44 am Abend

Ja, Louise, du kannst heute Abend Spaß haben: Samstags bringen dich Busse zurück bis 2 Uhr morgens.

Um einen Transportdienst anzubieten, der an die Mobilitätsbedürfnisse der Einwohner der Region angepasst ist, erweitert Île-de-France Mobilités das Abendangebot der Linie 44 (Plaisir – Grignon <==> Versailles Chantiers), um späte Fahrten zu erleichtern. Die Änderungen sind wie folgt:</==>

 

Wochentags: 8 Fahrten in beide Richtungen

  • Bis 1h26, Ankunftszeit an der Haltestelle Plaisir – Grignon
  • Bis 00:30 Uhr, Ankunftszeit an der Haltestelle Versailles Chantiers

Samstag: 10 Rennen in beide Richtungen hinzugefügt

  • Bis 02:02 Uhr, Ankunftszeit an der Haltestelle Plaisir-Grignon
  • Bis 1h03, Ankunftszeit an der Haltestelle Versailles Chantiers

Sonntag

  • Bis 22:56 Uhr, Ankunftszeit an der Haltestelle Plaisir-Grignon
  • Bis 21:53 Uhr, Ankunftszeit an der Haltestelle Versailles Chantiers
Ja Stella, du kannst bis Mitternacht zum Warten bleiben: An Wochentagen bringen dich Busse bis 1:30 Uhr zurück.

