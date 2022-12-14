Ähnliche Nachrichten

Ja, Louise, du kannst heute Abend Spaß haben: Samstags bringen dich Busse zurück bis 2 Uhr morgens.
Um einen Transportdienst anzubieten, der an die Mobilitätsbedürfnisse der Einwohner der Region angepasst ist, erweitert Île-de-France Mobilités das Abendangebot der Linie 44 (Plaisir – Grignon <==> Versailles Chantiers), um späte Fahrten zu erleichtern. Die Änderungen sind wie folgt:</==>
Wochentags: 8 Fahrten in beide Richtungen
- Bis 1h26, Ankunftszeit an der Haltestelle Plaisir – Grignon
- Bis 00:30 Uhr, Ankunftszeit an der Haltestelle Versailles Chantiers
Samstag: 10 Rennen in beide Richtungen hinzugefügt
- Bis 02:02 Uhr, Ankunftszeit an der Haltestelle Plaisir-Grignon
- Bis 1h03, Ankunftszeit an der Haltestelle Versailles Chantiers
Sonntag
- Bis 22:56 Uhr, Ankunftszeit an der Haltestelle Plaisir-Grignon
- Bis 21:53 Uhr, Ankunftszeit an der Haltestelle Versailles Chantiers
Ja Stella, du kannst bis Mitternacht zum Warten bleiben: An Wochentagen bringen dich Busse bis 1:30 Uhr zurück.