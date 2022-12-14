Ähnliche Nachrichten

Um einen Transportdienst anzubieten, der an die Mobilitätsbedürfnisse der Einwohner der Region angepasst ist, erweitert Île-de-France Mobilités das Abendangebot der Linie 44 (Plaisir – Grignon <==> Versailles Chantiers), um späte Fahrten zu erleichtern. Die Änderungen sind wie folgt:</==>

Wochentags: 8 Fahrten in beide Richtungen

Bis 1h26, Ankunftszeit an der Haltestelle Plaisir – Grignon

Bis 00:30 Uhr, Ankunftszeit an der Haltestelle Versailles Chantiers

Samstag: 10 Rennen in beide Richtungen hinzugefügt

Bis 02:02 Uhr, Ankunftszeit an der Haltestelle Plaisir-Grignon

Bis 1h03, Ankunftszeit an der Haltestelle Versailles Chantiers

Sonntag