Ähnliche Nachrichten

Mehr Dienstleistungen dank 7 On-Demand-Transportdiensten, die 7 Tage die Woche und 24 Stunden am Tag online gebucht werden können!

Veröffentlicht am

Alle Transporte auf Anfrage Ihres Territoriums

Busse den ganzen Tag dank Transport on Demand, Montag bis Samstag von 6 bis 21 Uhr

Alle aktuellen On-Demand-Transporte integrieren nun den regionalen Betrieb von Île-de-France Mobilités

  • Der Service "Balade" wird zum " TàD Balade du Provinois". Das Angebot verbessert sich: 8 Rennen kommen von Montag bis Freitag und 10 Rennen am Samstag hinzu
  • Aus der "Balade du Montois" wird die "TàD Montois". Dieser Service profitiert jetzt von einem Angebot von Montag bis Samstag
  • Aus dem "Proxibus Bassée" wird "TàD Bassée". Dieser Service profitiert jetzt von einem Angebot von Montag bis Samstag
  • Aus der "Villefermoy-Linie" wird die "TàD Villefermoy"
  • Die TàD "Linie 52" wird zur "TàD Nangis / St-Just" und profitiert von einer zusätzlichen Hin- und Rückfahrt von Montag bis Freitag
  • Die TàD 3209, die die reguläre Linie 3209 für einige Rennen außerhalb der Spitzenzeiten ablöst

Ein neuer On-Demand-Transport wird geschaffen: "TàD Gare de Provins".

Es ermöglicht Ihnen, den Bahnhof von einer Auswahl von Gemeinden im Norden der Gemeinschaft der Gemeinden von Provinois und abends von dort aus zu erreichen.

Das Angebot basiert auf 2 Verbindungen mit dem P-Zug am Morgen (Abfahrten von 6:46 und 7:46 Uhr vom Bahnhof Provins nach Paris) und auf 3 Verbindungen am Abend (Ankunft des P-Zuges um 18:10, 19:10 und 20:10 Uhr von Paris zum Bahnhof Provins).

Was sich ändert

Reservierungen für alle diese Linien sind jetzt möglich:

Alle in der Île-de-France gültigen tickets werden an Bord akzeptiert und müssen validiert werden.

Laden Sie hier die Informationen Ihres TàD herunter

TàD Spaziergang in Provinois

 -  4.2 MB

TàD Bassée

 -  6.8 MB

TàD Bahnhof Provins

 -  4.6 MB

TàD Montois

 -  6.2 MB

TàD Nangis / La Chapelle-Rablais

 -  2.9 MB

TàD Nangis / Saint-Just

 -  2.7 MB

