Ähnliche Nachrichten

Alle aktuellen On-Demand-Transporte integrieren nun den regionalen Betrieb von Île-de-France Mobilités.

Der Service "Balade" wird zum " TàD Balade du Provinois ". Das Angebot verbessert sich: 8 Rennen kommen von Montag bis Freitag und 10 Rennen am Samstag hinzu

". Das Angebot verbessert sich: 8 Rennen kommen von Montag bis Freitag und 10 Rennen am Samstag hinzu Aus der "Balade du Montois" wird die " TàD Montois ". Dieser Service profitiert jetzt von einem Angebot von Montag bis Samstag

". Dieser Service profitiert jetzt von einem Angebot von Montag bis Samstag Aus dem "Proxibus Bassée" wird " TàD Bassée ". Dieser Service profitiert jetzt von einem Angebot von Montag bis Samstag

". Dieser Service profitiert jetzt von einem Angebot von Montag bis Samstag Aus der "Villefermoy-Linie" wird die " TàD Villefermoy "

" Die TàD "Linie 52" wird zur " TàD Nangis / St-Just " und profitiert von einer zusätzlichen Hin- und Rückfahrt von Montag bis Freitag

" und profitiert von einer zusätzlichen Hin- und Rückfahrt von Montag bis Freitag Die TàD 3209, die die reguläre Linie 3209 für einige Rennen außerhalb der Spitzenzeiten ablöst

Ein neuer On-Demand-Transport wird geschaffen: "TàD Gare de Provins".

Es ermöglicht Ihnen, den Bahnhof von einer Auswahl von Gemeinden im Norden der Gemeinschaft der Gemeinden von Provinois und abends von dort aus zu erreichen.

Das Angebot basiert auf 2 Verbindungen mit dem P-Zug am Morgen (Abfahrten von 6:46 und 7:46 Uhr vom Bahnhof Provins nach Paris) und auf 3 Verbindungen am Abend (Ankunft des P-Zuges um 18:10, 19:10 und 20:10 Uhr von Paris zum Bahnhof Provins).

Was sich ändert

Reservierungen für alle diese Linien sind jetzt möglich:

auf der TàD IDF Mobilités App

auf der Website tad.iledefrance-mobilites.fr

telefonisch unter 09 70 80 96 63 von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr

Alle in der Île-de-France gültigen tickets werden an Bord akzeptiert und müssen validiert werden.