Um unsere Servicequalität zu verbessern, werden zwei neue Haltestellen auf den Linien 6211 und 6240 bedient.
Dies sind die Haltestellen Menagerie und Schießstand an der RD10.
Ein zusätzliches Angebot für unsere Nutzer!
Am 20. April 2026 werden zwei neue Haltestellen in Versailles bedient
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Die Haltestellen Ménagerie und Stand de Tir an der RD10 werden jetzt von den Linien 6211 und 6240 bedient
Um unsere Servicequalität zu verbessern, werden zwei neue Haltestellen auf den Linien 6211 und 6240 bedient.
Dies sind die Haltestellen Menagerie und Schießstand an der RD10.
Ein zusätzliches Angebot für unsere Nutzer!