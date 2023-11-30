Weihnachten rückt immer näher! Was wäre, wenn Sie Ihre Weihnachtseinkäufe mit dem Bus in Ihren lokalen Geschäften erledigen würden?
Hier sind einige Tipps, um mit dem Bus zu den Einkaufsmöglichkeiten in der Region Vélizy Vallées zu gelangen:
- der Weihnachtsmarkt von Vélizy-Villacoublay : Samstag, 2. und Sonntag, 3. Dezember 2023 auf dem Parvis de l'Onde in Vélizy-Villacoublay. 40 Aussteller erwarten Sie mit einem von der Stadt organisierten Fotowettbewerb.
Wie kommt man mit dem Bus dorthin?
👉 Linien 6123 und 6134 Haltestelle "College St-Exupery" und Linie Tàd 6131 (nur samstags) Haltestelle "Robert Wagner bei Buchung unter 09.70.80.96.63
- Der Buc-Weihnachtsmarkt: 40 Kunsthandwerker erwarten Sie am Samstag, den 2. und Sonntag, den 3. Dezember 2023 im Château de Buc mit Fahrgeschäften und Shows für Kinder.
Wie kommt man mit dem Bus dorthin?
👉 Linien 6161 und Linien 6161 und 6162 Haltestelle "Château-Massotte"
- der Weihnachtsmarkt von Jouy-en-Josas : Samstag, 9. und Sonntag, 10. Dezember 2023, Place de la Marne, ein Handwerkerdorf, kostenloses Karussell, Glühwein und Treffen mit dem Weihnachtsmann.
Wie kommt man mit dem Bus dorthin?
👉 Linie 6132 Haltestelle "Place de la Marne"
- der Weihnachtsmarkt von Chaville : Freitag, 8. Dezember 2023 auf dem Place du Marché in Chaville mit lokalen Designern, Glühwein, heißer Schokolade und riesiger Tartiflette.
Wie kommt man mit dem Bus dorthin?
👉 Linien 6132, 6133 und 6134 Haltestelle "Puits Sans Vin"
- der Weihnachtsmarkt von Toussus-le-Noble : Samstag, 16. Dezember 2023, entdecken Sie die Spezialitäten der Creuse auf dem Weihnachtsmarkt von Toussus-le-Noble!
Wie kommt man mit dem Bus dorthin?
👉 Linie 6162 Haltestelle "Centre"
- der Weihnachtsmarkt von St-Remy-lès-Chevreuse : Samstag, 2. und 3. Dezember 2023 mit Unterhaltung und Kunsthandwerk.
Wie kommt man mit dem Bus dorthin?
👉 Linie 6162 Haltestelle "Gare de St-Remy-lès-Chevreuse"
- Centre Commercial Vélizy 2: regionales Zentrum mit 146 Geschäften.
Wie kommt man mit dem Bus dorthin?
👉 Linien 6123, 6124, 6134 und 6145 Haltestelle "Vélizy 2"
- die lokalen Geschäfte von Vélizy-Villacoublay: hundert Geschäfte und Handwerker, die meisten davon in den Vierteln Mail, Clos, Louvois, Mozart, Village und Jean Monnet.
Wie kommt man mit dem Bus dorthin?👉 Linien 6123, 6124, 6131, 6132, 6133, 6134
- dielokalen Geschäfte von Versailles : Das Stadtzentrum von Versailles und sein Markt begrüßen Sie mit einer großen Auswahl an Geschäften.
Wie kommt man dorthin ?
👉 Linien 6122, 6123, 6124, 6160, 6161, 6162, 6163 und 6164
- dielokalen Geschäfte von Chaville:
Wie kommt man mit dem Bus dorthin?
👉 Linien 6132, 6133 und 6134
- Lokale Geschäfte in Jouy-en-Josas :
Wie kommt man mit dem Bus dorthin?
👉 Linien 6132, 6135, 6136 und 6164
- dielokalen Geschäfte von Buc :
Wie kommt man mit dem Bus dorthin?
👉 Linien 6160, 6161, 6162, 613 und 6164
- dielokalen Geschäfte von Loges-en-Josas:
Wie kommt man mit dem Bus dorthin?👉 Strecke 6164
- dielokalen Geschäfte von Bièvres:
Wie kommt man mit dem Bus dorthin?
👉 Linie 6133
Sie haben keine Transport tickets um zu reisen?
Finden Sie ganz einfach das ticket, das zu Ihnen passt, indem Sie hier klicken.