Am 20. April 2026 besteht kein Grund zur Eile: Die Linie 6254 fährt bis 22 Uhr

Veröffentlicht am

Lektüre 1 min

Neuer Fahrplan auf der Linie 6254 von Saint-Cyr l'Ecole

Ihre Linie 6254 entwickelt sich ab dem 20. April 2026 weiter!

Von nun an fährt Ihre Linie später, bis 22 Uhr von Montag bis Samstag.

Die Haltestelle "De Lattre de Tassigny" wird auch zum "Pôle sportif Mazeaud" mit einem Service in beide Richtungen.

Ähnliche Nachrichten