Ihre Kontakte in Ihrem Gebiet Haut Val d'Oise

Veröffentlicht am

Lektüre 1 min

Hier finden Sie alle Informationen und Neuigkeiten des Netzwerks Haut Val d'Oise

Um die Nachrichten zu verfolgen und über Ihre Linien im Haut Val d'Oise auf dem Laufenden zu bleiben:

  • Treten Sie unserem Twitter-Account bei@HVO_IDFM
  • Verfolgen Sie die Nachrichten auf iledefrance-mobilites.fr > News > 95 > Haut Val d'Oise
  • Telefonisch unter 01 80 96 31 86
  • Um Ihr Ticket per SMS zu kaufen, senden Sie HVO an 93100
  • Weitere Informationen: 3, chemin pavé – 95340 Bernes sur Oise.

Ab dem 1. Januar 2024 finden Reisende alle Informationen zu den Buslinien des Haut Val d'Oise auf iledefrance-mobilites.fr

So berechnen Sie eine Fahrt:

So finden Sie die Fahrpläne:

So verfolgen Sie lokale Nachrichten (nur auf der Website):

Denken Sie daran, den Verkehrsinformationsalarm für Ihre Anschlüsse zu abonnieren.