Um die Nachrichten zu verfolgen und über Ihre Linien im Haut Val d'Oise auf dem Laufenden zu bleiben:

Treten Sie unserem Twitter-Account bei@HVO_IDFM

Verfolgen Sie die Nachrichten auf iledefrance-mobilites.fr > News > 95 > Haut Val d'Oise

Telefonisch unter 01 80 96 31 86

Um Ihr Ticket per SMS zu kaufen, senden Sie HVO an 93100

Weitere Informationen: 3, chemin pavé – 95340 Bernes sur Oise.

Ab dem 1. Januar 2024 finden Reisende alle Informationen zu den Buslinien des Haut Val d'Oise auf iledefrance-mobilites.fr

So berechnen Sie eine Fahrt:

Fortbewegung > Reiseroute

So finden Sie die Fahrpläne:

Bewegen Sie sich > Zeitplänen> Wählen Sie eine Linie aus

So verfolgen Sie lokale Nachrichten (nur auf der Website):

Neuigkeiten > 95 > Haut Val d'Oise

Denken Sie daran, den Verkehrsinformationsalarm für Ihre Anschlüsse zu abonnieren.