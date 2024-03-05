Wie funktioniert es?
Um ordnungsgemäß zu reisen, müssen Sie Ihre Beförderungs ticket jedes Mal, wenn Sie in den Bus oder die Straßenbahn einsteigen, einschließlich des Anschlusses, auf den dafür vorgesehenen Entwertern validieren.
✅ Ein kurzer Piepton und ein grünes Licht begleiten die Validierung Ihres ticket; Sie haben einen guten Ruf.
❌ Wenn Sie einen langen Piepton mit einem roten Kreuz und einer Ablehnungsmeldung hören, bedeutet dies, dass Ihr ticket ungültig ist. Sie müssen sich an eine Handelsvertretung am Bahnhof wenden, um das Problem zu lösen.
Was soll das?
Die Validierung ist das Mittel zur Zählung von Fahrgästen, die den Bus und die Straßenbahn genommen haben. Es ermöglicht Île-de-France Mobilités auch, die Mobilitätsbedürfnisse der Reisenden zu definieren und ein an Ihre Bedürfnisse angepasstes Transportangebot zu erstellen. Validierungen sind daher wertvolle Informationen für die Lebensdauer eines Netzwerks.
Im Falle einer Inspektion
Die Validierung ist im Netzwerk unabhängig von Ihrem Transport ticket obligatorisch, auch für Abonnements. Sie müssen es im Falle einer Kontrolle vorlegen. In diesem Fall wird eine Geldstrafe verhängt.
Auf dem Netz des Gebiets von Bièvre (Linien 401, 402, 408, 409, 412, 415, 418 und T10) gelten folgende Tarife:
- Fehlende Validierung eines gültigen Pakets oder Abonnements
Sofortige Zahlung : 5€
Feste Geldstrafe (innerhalb von 14 Tagen): 35€
- Kein ticket / Besitz eines nicht validierten ticket (mit Ausnahme eines gültigen Pakets oder Abonnements) / abgelaufenes Ticket
Sofortige Zahlung : 45€
Feste Geldstrafe (innerhalb von 14 Tagen): 68€
- Verweigerung der Befolgung (innerhalb von 14 Tagen): 135€
Sie haben 14 Werktage Zeit, um Ihr Ticket zu begleichen. Nach Ablauf dieser Frist wird eine Verwaltungsgebühr von 50 € zur ursprünglichen Geldstrafe hinzugefügt.
Erfolgt innerhalb von 3 Monaten keine Zahlung, wird der Bericht an die Staatskasse übermittelt und Sie haften dann automatisch für die feste Geldbuße, erhöht um einen Betrag zwischen 180 und 375 €.
💡 Um ein Bußgeld online zu bezahlen, gehen Sie auf die Website: https://www.bievre.iledefrance-mobilites.fr/payer-amende-ligne
Es liegt an Ihnen, zu bestätigen!