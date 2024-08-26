Wie funktioniert es?

Um ordnungsgemäß zu reisen, müssen Sie Ihre Transport ticket jedes Mal, wenn Sie in den Bus einsteigen, einschließlich des Anschlusses, auf den dafür vorgesehenen Entwertern validieren.

✅ Ein kurzer Piepton und ein grünes Licht begleiten die Validierung Ihres ticket; Sie haben einen guten Ruf.

❌ Wenn Sie einen langen Piepton mit einem roten Kreuz und einer Ablehnungsmeldung hören, bedeutet dies, dass Ihr ticket ungültig ist. Sie müssen sich dem Fahrer oder unserer Handelsvertretung in Impasse Sainte Claire Déville, 78200 Mantes-la-Jolie nähern, um das Problem zu lösen.

Was soll das?

Die Validierung ist das Mittel zur Zählung der Fahrgäste, die den Bus und den Reisebus genommen haben. Es ermöglicht Île-de-France Mobilités auch, die Mobilitätsbedürfnisse der Reisenden zu definieren und ein an Ihre Bedürfnisse angepasstes Transportangebot zu erstellen. Validierungen sind daher wertvolle Informationen für die Lebensdauer eines Netzwerks.