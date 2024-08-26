Wie funktioniert es?
Um ordnungsgemäß zu reisen, müssen Sie Ihre Transport ticket jedes Mal, wenn Sie in den Bus einsteigen, einschließlich des Anschlusses, auf den dafür vorgesehenen Entwertern validieren.
✅ Ein kurzer Piepton und ein grünes Licht begleiten die Validierung Ihres ticket; Sie haben einen guten Ruf.
❌ Wenn Sie einen langen Piepton mit einem roten Kreuz und einer Ablehnungsmeldung hören, bedeutet dies, dass Ihr ticket ungültig ist. Sie müssen sich dem Fahrer oder unserer Handelsvertretung in Impasse Sainte Claire Déville, 78200 Mantes-la-Jolie nähern, um das Problem zu lösen.
Was soll das?
Die Validierung ist das Mittel zur Zählung der Fahrgäste, die den Bus und den Reisebus genommen haben. Es ermöglicht Île-de-France Mobilités auch, die Mobilitätsbedürfnisse der Reisenden zu definieren und ein an Ihre Bedürfnisse angepasstes Transportangebot zu erstellen. Validierungen sind daher wertvolle Informationen für die Lebensdauer eines Netzwerks.
Im Falle einer Kontrolle?
Die Validierung ist im Netzwerk unabhängig von Ihrem Transport ticket obligatorisch, auch für Abonnements. Sie müssen es im Falle einer Kontrolle vorlegen. In diesem Fall wird eine Geldstrafe verhängt.
Auf dem Gebiet von Mantois gelten folgende Tarife:
- Fehlende Validierung eines ticket
Feste Geldstrafe (innerhalb von 48 Stunden): 34€
Erhöhte Geldstrafe (nach 16 Tagen): 72€
- Kein ticket / Besitz eines nicht validierten ticket (mit Ausnahme eines gültigen Pakets oder Abonnements) / abgelaufenes Ticket
Feste Geldstrafe (innerhalb von 48 Stunden): 51€
Erhöhte Geldstrafe (nach 16 Tagen): 89€
- Verweigerung der Befolgung (innerhalb von 48 Stunden): 173€
Sie haben 16 Werktage Zeit, um Ihr Ticket zu regulieren. Nach Ablauf dieser Frist wird eine Bearbeitungsgebühr von 38 € zur ursprünglichen Geldstrafe hinzugefügt.
Erfolgt innerhalb von 2 Monaten keine Einigung, wird der Bericht an die Staatskasse übermittelt.
💡 Um ein Bußgeld online zu bezahlen, gehen Sie auf die Website: https://mantois.iledefrance-mobilites.fr/payer-amende-ligne
Es liegt an Ihnen, zu bestätigen!