Ermutigen Sie unsere Reisenden, ihre Transport ticket zu validieren.
Validieren Sie Ihre Transport-ticket: Was soll das?
- Vermeiden Sie ein Ticket
Unabhängig davon, ob Sie ein Einwegticket oder einen Navigo-Pass verwenden, den Sie regelmäßig bezahlen, ist die Entwertung im Transport obligatorisch.
Um im Busnetz in gutem Zustand zu sein, müssen Sie Ihre Transport ticket validieren.
Es reicht nicht aus, nur im Besitz Ihres ticket zu sein!
Andernfalls setzen Sie sich einer Geldstrafe von 45 € Euro aus, die bei Zahlungsaufschub auf 68 € Euro und nach 14 Tagen auf 118 € erhöht wird.
Wenn Sie Ihren Navigo-Pass nicht validieren, riskieren Sie, mit einer Geldstrafe belegt zu werden
2. Passen Sie das Transportangebot an Ihren täglichen Arbeitsweg an
Die Anzahl der Validierungen pro Tag und in jedem Bus ist für Île-de-France Mobilités von entscheidender Bedeutung.
Daraus können wir die Fahrgastzahlen in jedem Bus im Laufe des Tages bestimmen. So können wir die Zeitfenster mit dem meisten Verkehr, die berühmten morgendlichen oder abendlichen "Spitzen", feiner unterscheiden. Diese Daten ermöglichen es uns, die Dienstleistungen und das Transportangebot für jede Linie anzupassen.
Wir zählen auf Sie, um Ihre Transport ticket zu validieren
Was ist, wenn ich meinen Navigo-Pass vergessen habe oder kein Wechselgeld habe, um eine Eintrittskarte an Bord zu kaufen?
So abonnieren Sie ein SMS-Ticket - Réseau de bus Paris Saclay
Zur Erinnerung: Es gibt solidarische Transport tickets, die an alle Situationen angepasst sind.
Zögern Sie nicht, die Website von Île-de-France Mobilités in der Rubrik "Preise" zu besuchen
Tarife, die an alle Situationen angepasst sind