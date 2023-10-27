Validieren Sie Ihre Transport-ticket: Was soll das?

Vermeiden Sie ein Ticket

Unabhängig davon, ob Sie ein Einwegticket oder einen Navigo-Pass verwenden, den Sie regelmäßig bezahlen, ist die Entwertung im Transport obligatorisch.

Um im Busnetz in gutem Zustand zu sein, müssen Sie Ihre Transport ticket validieren.

Es reicht nicht aus, nur im Besitz Ihres ticket zu sein!

Andernfalls setzen Sie sich einer Geldstrafe von 45 € Euro aus, die bei Zahlungsaufschub auf 68 € Euro und nach 14 Tagen auf 118 € erhöht wird.