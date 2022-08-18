Unsere Teams arbeiten bereits seit einigen Wochen hart daran, dass alle Fahrpläne vor Beginn des Schuljahres an den Haltestellen ausgehängt werden.
Hier sind die Änderungen, die Sie ab Donnerstag, dem 1. September 2022, auf unseren Linien finden werden.
In der Gemeinde Nandy:
Um den Fußgängerverkehr in der Gemeinde sicherer zu machen, werden die Haltestellen Pavillon Royal und Champignons auf den Linien 34, 61A, 62A und 63 entfernt.
Aktuelle Benutzer der Haltestelle Pavillon Royal sollten sich ab dem 1. September auf die 3 Gehminuten entfernte Haltestelle La Forêt beziehen.
Reisende, die die Haltestelle Champignons benutzt haben, fahren zur 4 Gehminuten entfernten Haltestelle Clairière.
Um sich besser zurechtzufinden, wurden an den alten Haltestellen Karten ausgehängt.
Im Sektor Essonne:
Die Fahrpläne der Linien 01 und 05 werden ab dem 1. September geändert, um den Service des Lycée Robert Doisneau und des Collège La Tuilerie zuverlässiger zu machen.
Für die Schüler von Tigery, Saint-Pierre du Perray und Saint-Germain-les-Corbeil können Sie unten Ihre neuen Zeitpläne einsehen.
Linien 42P und 43P:
Bei den Linien 42P und 43P verschwindet der Buchstabe P.
Ab dem 1. September bleiben die Fahrpläne erhalten, aber der Buchstabe P verschwindet, um diese Linien zu harmonisieren, daher müssen Sie wachsam sein und sich die Wetterfahne vor den Bussen ansehen, um sicherzustellen, dass das Fahrzeug Pouilly-Le-Fort Place bedient.