Hier finden Sie alle neuen Fahrpläne, die am 1. September 2022 gelten

Veröffentlicht am

Lektüre 1 min

Bereiten Sie sich mit dem Busnetz von Sénart auf Ihre Rückkehr in die Schule vor!

Unsere Teams arbeiten bereits seit einigen Wochen hart daran, dass alle Fahrpläne vor Beginn des Schuljahres an den Haltestellen ausgehängt werden.

Hier sind die Änderungen, die Sie ab Donnerstag, dem 1. September 2022, auf unseren Linien finden werden.

In der Gemeinde Nandy:

Um den Fußgängerverkehr in der Gemeinde sicherer zu machen, werden die Haltestellen Pavillon Royal und Champignons auf den Linien 34, 61A, 62A und 63 entfernt.

Aktuelle Benutzer der Haltestelle Pavillon Royal sollten sich ab dem 1. September auf die 3 Gehminuten entfernte Haltestelle La Forêt beziehen.

Reisende, die die Haltestelle Champignons benutzt haben, fahren zur 4 Gehminuten entfernten Haltestelle Clairière.

Um sich besser zurechtzufinden, wurden an den alten Haltestellen Karten ausgehängt.

Im Sektor Essonne:

Die Fahrpläne der Linien 01 und 05 werden ab dem 1. September geändert, um den Service des Lycée Robert Doisneau und des Collège La Tuilerie zuverlässiger zu machen.

Für die Schüler von Tigery, Saint-Pierre du Perray und Saint-Germain-les-Corbeil können Sie unten Ihre neuen Zeitpläne einsehen.

Linien 42P und 43P:

Bei den Linien 42P und 43P verschwindet der Buchstabe P.

Ab dem 1. September bleiben die Fahrpläne erhalten, aber der Buchstabe P verschwindet, um diese Linien zu harmonisieren, daher müssen Sie wachsam sein und sich die Wetterfahne vor den Bussen ansehen, um sicherzustellen, dass das Fahrzeug Pouilly-Le-Fort Place bedient.

Nachfolgend finden Sie alle neuen Fahrpläne, die für den 1. September 2022 gelten:

Fahrplan-Flyer-LinieTZEN1

 -  1.7 MB

Fahrplan Fahrplan Linie Citalien

 -  626.9 KB

Fahrplan Merkblatt Linie 01

 -  380.4 KB

Fahrplan-Merkblatt Linie 02

 -  324.0 KB

Fahrplan Merkblatt Linie 03

 -  453.9 KB

Fahrplan Merkblatt Linie 04

 -  412.6 KB

Fahrplan Merkblatt Linie 05

 -  274.2 KB

Fahrplan-Merkblatt Linie 11

 -  569.4 KB

Fahrplanbroschüre Linien 12 und 13

 -  905.7 KB

Fahrplan Merkblatt Linie 21

 -  1.4 MB

Fahrplanbroschüre Linien 22 und 23

 -  1.3 MB

Fahrplanbroschüre Linien 24 und 25

 -  959.9 KB

Fahrplan Linie 26

 -  306.2 KB

Fahrplan Merkblatt Linie 27

 -  273.0 KB

Zeitbroschüre Linie 31

 -  1.5 MB

Fahrplanbroschüre Linien 32 und 33

 -  960.2 KB

Fahrplan-Merkblatt Linie 34

 -  594.9 KB

Fahrplan Merkblatt Linie 35

 -  265.0 KB

Fahrplan Merkblatt Linie 36

 -  964.6 KB

Fahrplan Merkblatt Linie 37

 -  567.2 KB

Fahrplan Merkblatt Linie 41

 -  383.2 KB

Fahrplanbroschüre Linien 42 und 43

 -  883.7 KB

Fahrplan Merkblatt Linie 50

 -  647.1 KB

Fahrplan Flyer Linie 51

 -  428.4 KB

Fahrplan Merkblatt Linie 53

 -  516.7 KB

Fahrplan Linie 54

 -  345.8 KB

Fahrplan Merkblatt Linie 55

 -  337.4 KB

Fahrplan Merkblatt Linie 61A

 -  485.1 KB

Fahrplan Merkblatt Linie 61B

 -  949.2 KB

Fahrplan Merkblatt Linie 62A

 -  343.6 KB

Fahrplan Linie 62B

 -  318.1 KB

Fahrplan Linie 62C

 -  332.9 KB

Fahrplan-Merkblatt Linie 63

 -  400.7 KB

Fahrplan Merkblatt Linie 64

 -  308.4 KB

CPSF-Linien-Fahrplan-Merkblatt

 -  454.6 KB
