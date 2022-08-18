In der Gemeinde Nandy:

Um den Fußgängerverkehr in der Gemeinde sicherer zu machen, werden die Haltestellen Pavillon Royal und Champignons auf den Linien 34, 61A, 62A und 63 entfernt.

Aktuelle Benutzer der Haltestelle Pavillon Royal sollten sich ab dem 1. September auf die 3 Gehminuten entfernte Haltestelle La Forêt beziehen.

Reisende, die die Haltestelle Champignons benutzt haben, fahren zur 4 Gehminuten entfernten Haltestelle Clairière.

Um sich besser zurechtzufinden, wurden an den alten Haltestellen Karten ausgehängt.