Zwei neue Abendservices, die an Ihre Bedürfnisse angepasst sind

Eine neue Transportlösung wird für Ihre verspäteten Rückfahrten von der Transilien H an den Bahnhöfen Domont und Écouen Ézanville eingesetzt.

Der Abendbus übernimmt die regulären Linien, abends, von Montag bis Samstag ohne Reservierung.

Ihr Bus wartet auf Ihren Zug und setzt Sie an der Haltestelle Ihrer Wahl im definierten Bereich ab.