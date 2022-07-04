Genießen Sie Ihre neuen Abendbusse!

Nutzen Sie ab dem 22. August 2022 Ihre neuen Abendbusse für Ihre späte Rückfahrt von den Bahnhöfen Domont und Ecouen-Ezanville

Ab dem 22. August 2022 wartet Ihr Bus nun abends auf den Zug:

  • Vom Bahnhof Domont alle 30 Minuten zwischen 21 und 23 Uhr von Montag bis Samstag.
  • Vom Bahnhof Écouen Ézanville, alle 30 Minuten zwischen 22 und 23 Uhr, Montag bis Samstag.

Zwei neue Abendservices, die an Ihre Bedürfnisse angepasst sind

Eine neue Transportlösung wird für Ihre verspäteten Rückfahrten von der Transilien H an den Bahnhöfen Domont und Écouen Ézanville eingesetzt.

Der Abendbus übernimmt die regulären Linien, abends, von Montag bis Samstag ohne Reservierung.

Ihr Bus wartet auf Ihren Zug und setzt Sie an der Haltestelle Ihrer Wahl im definierten Bereich ab.

Linienplan Bus de Soirée Domont und Bus de Soirée Écouen Ézanville

Gebrauchsanweisung

Dieser Service funktioniert ohne Reservierung und alle Transport tickets des Île-de-France Mobilités-Netzes werden akzeptiert.

  1. Ich steige am Bahnhof in den Bus
  2. Ich bestätige meine Transport ticket
  3. Ich zeige dem Fahrer meinen Ausstiegsstopp im Servicebereich an
  4. Der Fahrer passt seine Reiseroute an die Wünsche der Fahrgäste an

