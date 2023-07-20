Der Abendbus setzt Sie an der nächstgelegenen Haltestelle ab und wartet auch bei Verspätung auf die RER D.
GEBRAUCHSANWEISUNG: WIE FUNKTIONIERT DER ABENDBUS?
- Ich steige am Bahnhof in den Bus
- Ich bestätige meine Transport ticket
- Ich zeige dem Fahrer meinen Ausstiegsstopp im Servicebereich an
- Der Fahrer passt seine Reiseroute an die Wünsche der Fahrgäste an
Das +: Dieser Service funktioniert ohne Reservierung und alle Transport tickets des Île-de-France Mobilités-Netzes werden akzeptiert.
Ihr Goussainville-Abendbus
Vom Bahnhof Goussainville bietet der Abendbus 6 Abfahrten von Montag bis Freitag von 21:25 bis 23:55 Uhr und 10 Abfahrten am Wochenende von 20:25 bis 00:55 Uhr.
Der Abendbus löst die letzten regulären G'BUS-Rennen ab.
Ihr Gonesse-Abendbus
Vom Bahnhof Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville bietet der Abendbus 4 Abfahrten von Montag bis Freitag von 20:50 bis 22:50 Uhr.
Der Abendbus löst die regulären Linien 36 und 37 ab.
Ihr Abendbus Garges-lès-Gonesse
Vom Bahnhof Garges-Sarcelles bietet der Abendbus 6 Abfahrten von Montag bis Freitag von 22:45 bis 01:15 Uhr.
Der Abendbus übernimmt abends die letzten Rennen der Linie 31.
VERBESSERUNG DES ANGEBOTS AN ABENDBUSSEN IN SURVILLIERS-FOSSES UND LOUVRES
Erstellung eines Samstagsangebots für den Abendbus Survilliers-Fosses
Der Abendbus Survilliers-Fosses löst die reguläre Linie R2 ab. Vom Bahnhof Survilliers-Fosses:
- 8 Abfahrten werden von Montag bis Freitag von 20:35 bis 00:05 Uhr angeboten
- 6 Abfahrten Samstag von 20:35 bis 23:05 Uhr
Erstellung eines Samstagsangebots für den Louvres-Abendbus
Der Louvres Evening Bus löst die regulären Linien R5 und R6 ab.
Vom Bahnhof Louvres:
- 7 Abfahrten werden von Montag bis Freitag von 21:00 bis 00:00 Uhr angeboten
- 7 Abfahrten Samstag von 19:45 bis 23:00 Uhr