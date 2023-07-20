Der Abendbus setzt Sie an der nächstgelegenen Haltestelle ab und wartet auch bei Verspätung auf die RER D.

GEBRAUCHSANWEISUNG: WIE FUNKTIONIERT DER ABENDBUS?

Ich steige am Bahnhof in den Bus

Ich bestätige meine Transport ticket

Ich zeige dem Fahrer meinen Ausstiegsstopp im Servicebereich an

Der Fahrer passt seine Reiseroute an die Wünsche der Fahrgäste an

Das +: Dieser Service funktioniert ohne Reservierung und alle Transport tickets des Île-de-France Mobilités-Netzes werden akzeptiert.