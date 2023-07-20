Genießen Sie Ihre neuen Abendbusse

Veröffentlicht am

Lektüre 2 min

Ab dem 28. August 2023: 3 neue Abendbusse kommen hinzu und das Angebot nach Survilliers-Fosses und Louvres wird verbessert.

Der Abendbus setzt Sie an der nächstgelegenen Haltestelle ab und wartet auch bei Verspätung auf die RER D.

GEBRAUCHSANWEISUNG: WIE FUNKTIONIERT DER ABENDBUS?

  • Ich steige am Bahnhof in den Bus
  • Ich bestätige meine Transport ticket
  • Ich zeige dem Fahrer meinen Ausstiegsstopp im Servicebereich an
  • Der Fahrer passt seine Reiseroute an die Wünsche der Fahrgäste an

Das +: Dieser Service funktioniert ohne Reservierung und alle Transport tickets des Île-de-France Mobilités-Netzes werden akzeptiert.

Ihr Goussainville-Abendbus

Vom Bahnhof Goussainville bietet der Abendbus 6 Abfahrten von Montag bis Freitag von 21:25 bis 23:55 Uhr und 10 Abfahrten am Wochenende von 20:25 bis 00:55 Uhr.

Der Abendbus löst die letzten regulären G'BUS-Rennen ab.

Erfahren Sie mehr über den Goussainville Abendbus

 -  3.8 MB

Ihr Gonesse-Abendbus

Vom Bahnhof Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville bietet der Abendbus 4 Abfahrten von Montag bis Freitag von 20:50 bis 22:50 Uhr.

Der Abendbus löst die regulären Linien 36 und 37 ab.

Erfahren Sie mehr über den Gonesse Abendbus

 -  5.7 MB

Ihr Abendbus Garges-lès-Gonesse

Vom Bahnhof Garges-Sarcelles bietet der Abendbus 6 Abfahrten von Montag bis Freitag von 22:45 bis 01:15 Uhr.

Der Abendbus übernimmt abends die letzten Rennen der Linie 31.

Erfahren Sie mehr über den Abendbus Garges-lès-Gonesse

 -  5.9 MB

VERBESSERUNG DES ANGEBOTS AN ABENDBUSSEN IN SURVILLIERS-FOSSES UND LOUVRES

Erstellung eines Samstagsangebots für den Abendbus Survilliers-Fosses

Der Abendbus Survilliers-Fosses löst die reguläre Linie R2 ab. Vom Bahnhof Survilliers-Fosses:

  • 8 Abfahrten werden von Montag bis Freitag von 20:35 bis 00:05 Uhr angeboten
  • 6 Abfahrten Samstag von 20:35 bis 23:05 Uhr

Erfahren Sie mehr über den Abendbus Survilliers-Fosses

 -  6.6 MB

Erstellung eines Samstagsangebots für den Louvres-Abendbus

Der Louvres Evening Bus löst die regulären Linien R5 und R6 ab.

Vom Bahnhof Louvres:

  • 7 Abfahrten werden von Montag bis Freitag von 21:00 bis 00:00 Uhr angeboten
  • 7 Abfahrten Samstag von 19:45 bis 23:00 Uhr

Erfahren Sie mehr über den Louvres Abendbus

 -  3.9 MB

Finden Sie alle Neuigkeiten Ihres Territoriums ab dem 28. August auf Twitter: @RoissyO_IDFM