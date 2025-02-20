Genießen Sie die Neuigkeiten auf dem TàD d'Etampes!

Entdecken Sie die neuen Gemeinden, die von Etampes Transport on Demand bedient werden

Ein neues südöstliches Gebiet, das die Gemeinden von:

  • Bouville
  • Puiselet-le-Marais
  • Valpuiseaux
  • Der Forêt-Sainte-Croix
  • Bois-Herpin (Gemeinde, die von der Südzone in die Südostzone übergeht)
  • Mespuits
  • Roinvilliers
  • Blandy
  • Brouy
  • Champmoteux

2 neue Gemeinden in der Südzone:

  • Marolles-en-Beauce
  • Ormoy
Karte von TàD d'Etampes

Dieser Service ist montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 20 Uhr nur nach vorheriger Reservierung verfügbar.

Buchen Sie Ihre Fahrt zwischen den Abfahrts- und Ankunftshaltestellen bis zu 30 Minuten vor Abfahrt auf der Website, über die mobile App oder telefonisch.

Buchungsmethoden

Der Service funktioniert in beide Richtungen: Nehmen Sie einfach eine neue Reservierung von einer Sehenswürdigkeit zu Ihrer Haltestelle vor.

Für weitere Informationen und Buchung auf: tad.iledefrance-mobilites.fr

Greifen Sie auf die Informations- und Buchungsseite von TàD zu

Laden Sie die Informationsbroschüre von TàD d'Etampes herunter

