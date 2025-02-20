Genießen Sie die Neuigkeiten auf dem TàD d'Etampes!
Ein neues südöstliches Gebiet, das die Gemeinden von:
- Bouville
- Puiselet-le-Marais
- Valpuiseaux
- Der Forêt-Sainte-Croix
- Bois-Herpin (Gemeinde, die von der Südzone in die Südostzone übergeht)
- Mespuits
- Roinvilliers
- Blandy
- Brouy
- Champmoteux
2 neue Gemeinden in der Südzone:
- Marolles-en-Beauce
- Ormoy
Dieser Service ist montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 20 Uhr nur nach vorheriger Reservierung verfügbar.
Buchen Sie Ihre Fahrt zwischen den Abfahrts- und Ankunftshaltestellen bis zu 30 Minuten vor Abfahrt auf der Website, über die mobile App oder telefonisch.
Der Service funktioniert in beide Richtungen: Nehmen Sie einfach eine neue Reservierung von einer Sehenswürdigkeit zu Ihrer Haltestelle vor.
Für weitere Informationen und Buchung auf: tad.iledefrance-mobilites.fr