Ähnliche Nachrichten

Anlässlich des Mai à Vélo begleitet Sie Île-de-France Mobilités in diesem Monat, der der Nutzung dieses sanften Transportmittels gewidmet ist, um die Praxis des Radfahrens zu feiern und zu übernehmen. So organisiert Île-de-France Mobilités auf dem Gebiet von Vexin Fahrradreparaturstände an Bahnhöfen.

Treffen Sie unsere Teams am Busbahnhof von Magny-en-Vexin am 13. und 20. Mai von 08h bis 12h.

Alle Reparaturen, die vor Ort angeboten werden, sind für Reisende KOSTENLOS.