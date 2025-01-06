Ähnliche Nachrichten

Genießen Sie einen Reparaturstand für "Mai à Vélo" auf dem Gebiet von Vexin!

Kommen Sie und lassen Sie Ihr Fahrrad am Busbahnhof Magny-en-Vexin kostenlos reparieren!

Ein Problem mit Ihrem Fahrrad? Wir reparieren es und es ist ein Geschenk!

Treffpunkt am Busbahnhof Magny-en-Vexin am 13. und 20. Mai von 08h bis 12h.

Keine Anmeldung, keine Gebühren, nur eine helfende Hand!

Anlässlich des Mai à Vélo begleitet Sie Île-de-France Mobilités in diesem Monat, der der Nutzung dieses sanften Transportmittels gewidmet ist, um die Praxis des Radfahrens zu feiern und zu übernehmen. So organisiert Île-de-France Mobilités auf dem Gebiet von Vexin Fahrradreparaturstände an Bahnhöfen.

Treffen Sie unsere Teams am Busbahnhof von Magny-en-Vexin am 13. und 20. Mai von 08h bis 12h.

Alle Reparaturen, die vor Ort angeboten werden, sind für Reisende KOSTENLOS.

