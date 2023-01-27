Ähnliche Nachrichten

Anpassungen an den Linien 414, 461 und 466.
Verlängerung der Linie 414
Um den Transport der Schüler des Saint Exupéry Gymnasiums zu erleichtern, wenn sie den Unterricht um 15:05 Uhr beenden, fährt die Linie 414 um 15:18 Uhr an der Haltestelle Saint Exupéry ab, da sie näher am Gymnasium liegt als die Haltestelle Pas du Lac.
Die Haltestellen Niépce und Newton werden ebenfalls um 15:19 Uhr bzw. 15:20 Uhr bedient.
Diagramm der Linie 414
Fahrplanänderungen für die Linien 461 und 466
Die Fahrpläne der Linien 461 und 466 werden an die neuen Ein- und Ausstiegsfahrpläne der Mitarbeiter von Safran AE angepasst.
Linie 461
- Abfahrt um 6:10 Uhr von der Haltestelle Gare Routière des Prés am Bahnhof Saint-Quentin in Richtung Magny-les-Hameaux anstelle der Abfahrt um 6:04 Uhr
- Abfahrt um 6:35 Uhr von der Haltestelle Mérantais in Magny-les-Hameaux zum Bahnhof Saint-Quentin in Montigny-le-Bretonneux anstelle der Abfahrt um 6:29 Uhr
Linie 466
- Abfahrt von der Haltestelle Gare Routière des Prés am Bahnhof Saint-Quentin in Montigny-le-Bretonneux vers Guyancourt - 60 Arpents – Technocentre um 12:40 Uhr (statt 12:45 Uhr) und um 13:23 Uhr (statt 13:35 Uhr)
- Abfahrt von der Haltestelle 60 Arpents – Technocentre zum Bahnhof Saint-Quentin in Montigny-le-Bretonneux um 13:51 Uhr (statt 14:00 Uhr) und Abfahrt um 13:03 Uhr (statt 13:10 Uhr)