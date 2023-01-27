Ähnliche Nachrichten

Verlängerung der Linie 414

Um den Transport der Schüler des Saint Exupéry Gymnasiums zu erleichtern, wenn sie den Unterricht um 15:05 Uhr beenden, fährt die Linie 414 um 15:18 Uhr an der Haltestelle Saint Exupéry ab, da sie näher am Gymnasium liegt als die Haltestelle Pas du Lac.

Die Haltestellen Niépce und Newton werden ebenfalls um 15:19 Uhr bzw. 15:20 Uhr bedient.