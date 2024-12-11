Wenn Sie im Stehen unterwegs sind, halten Sie sich an den Handläufen fest!
Fahrzeuge sind den Launen und Gefahren der Straße ausgesetzt und können plötzlich bremsen. Bei plötzlichem Bremsen können Sie das Gleichgewicht verlieren und sich verletzen.
Sorgen Sie für beste Sicht, um sicher hineinzukommen!
Wenn Sie nach unten gehen, insbesondere wenn es an Winterabenden dunkel ist, überqueren Sie nicht vor oder hinter dem Fahrzeug, bis Sie eine vollständige Sicht haben.
Bleiben Sie über Nachrichten und Verkehrsinformationen in Ihrem Gebiet auf dem Laufenden, indem Sie folgen@Montereau_IDFM