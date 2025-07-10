Was sind die Zeiten, die man sich merken sollte?

Vom 7. Juli bis 13. Juli 2025 gelten die Zeitpläne der kurzen Schulferien 2024/2025.

Vom 25. bis 31. August 2025 gelten die Zeitpläne der kurzen Schulferien 2025/2026.

Vom 14. Juli bis 24. August 2025 gelten die Fahrpläne des Sommers.

ACHTUNG!

Die Schullinien und die Linie 6213 verkehren ab dem 4. Juli 2025 nicht mehr.

Ihre Wiederaufnahme ist für den 1. September 2025 sowie für die Linie 6216 geplant.

Denken Sie also daran, die Fahrpläne Ihrer üblichen Linie zu überprüfen, bevor Sie losfahren.