Wer sind diese Frauen?

Annie Fratellini: Die französische Tausendsassa, Clownin, Musikerin, Schauspielerin und Sängerin hat ihr Leben der Kunst des Zirkus und der darstellenden Künste gewidmet. Seine Darbietungen kombinierten Humor, Poesie und Emotion und fügten dank einer perfekten Beherrschung mehrerer Instrumente eine köstliche musikalische Note hinzu. Als erste Frau, die den Clown Auguste spielte, und eine der wenigen, die die Ziehharmonika spielte, prägte Annie Fratellini die Welt des Zirkus mit ihrem einzigartigen Stil. Sein Werk fesselt seit mehreren Jahrzehnten das Publikum. Mit ihrem Mann wird sie die Nationale Zirkusschule eröffnen. Auch heute noch ist sie eine wichtige Figur in der Welt der Unterhaltung.

Finden Sie seine Geschichte an der ihm gewidmeten Haltestelle in Vernouillet und auf Ihren Linien 14, 15, 43, 63, 67, 68, 69, 75 und 92.

Maryse Bastié: geboren 1898 in Bombec, ist eine Pionierin der französischen Luftfahrt. Als eine der ersten Frauen erwarb sie 1925 einen Pilotenschein. 1930 gelang ihr ein Kunststück, indem sie den Rekord für die Flugzeit der Frauen brach. Mit diesem Rekord wird sie das Ritterkreuz der Ehrenlegion erhalten und wird die erste Französin sein, die die Harmon Trophy erhält. Während des Zweiten Weltkriegs zeichnete sie sich als Pilotin durch die Teilnahme an Transportmissionen aus. Sie starb 1952 bei einem Flugzeugabsturz, lebte ihre Leidenschaft bis zum Ende und wurde zu einer Inspirationsquelle für viele Frauen im Laufe der Jahrhunderte und der Welt.

Finden Sie seine Geschichte an der ihm gewidmeten Haltestelle in Les Mureaux und auf Ihren Linien 6 und 58.

Adrienne Bolland: 1920 überquerte die französische Luftfahrtpionierin als erste Frau den Ärmelkanal von Frankreich aus. Im folgenden Jahr, 1921, überquerte die erste Frau die Anden, ein Meilenstein in der Geschichte der Luftfahrt. Sein Mut, seine Leistungen und seine Entschlossenheit machten ihn zu einer emblematischen Figur der französischen Luftfahrt des frühen zwanzigsten Jahrhunderts.

Finden Sie seine Geschichte an der ihm gewidmeten Haltestelle in Poissy und auf Ihrer Linie 3.

Flora Tristan: Als wahre Pionierin des Feminismus und des sozialen Kampfes hat sich diese französische Schriftstellerin durch ihren leidenschaftlichen Aktivismus ausgezeichnet. Flora Tristan stammt aus einer Adelsfamilie und erlebt eine schwierige Kindheit und eine unglückliche Ehe, von der sie den Mut haben wird, sich scheiden zu lassen. Sehr schnell stellte sie ihre Entschlossenheit in den Dienst der Rechte von Frauen und Arbeitern, indem sie sich in ihren Schriften regelmäßig für deren wirtschaftliche und soziale Emanzipation einsetzte. Ihr Hauptwerk, bekannt als ticket Die Emanzipation der Frau oder Das Testament der Paria, prangerte Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern und Arbeitsbedingungen an. Flora Tristan starb 1844 vorzeitig im Alter von 41 Jahren. Aber ihr Einfluss auf die Geschichte der sozialen und feministischen Bewegungen ist immer noch sehr lebendig!

Finden Sie seine Geschichte an der ihm gewidmeten Haltestelle in Carrières-sous-Poissy und auf Ihren Linien 1, 31, 51 und 94.

Diese Veranstaltung würdigt die Frauen, die Geschichte geschrieben haben, und trägt so zur Anerkennung ihrer Taten bei.