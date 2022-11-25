RATP Cap Bièvre, Betreiber im Auftrag von Île-de-France Mobilités, stellt ein!

Veröffentlicht am

Lektüre 1 min

Treffen Sie uns am 5. Dezember auf dem FORUM du Transport Logistique in Brétigny-sur Orge in Zusammenarbeit mit Pôle Emploi.

Treten Sie RATP Cap Bièvre bei

Als Betreiber im Auftrag von Île-de-France Mobilités freuen wir uns, Sie am 5. Dezember im FORUM du Transport Logistique in Brétigny-sur-Orge in Zusammenarbeit mit Pôle emploi begrüßen zu dürfen.

Bei dieser Gelegenheit stellen wir Ihnen die verschiedenen Transportberufe sowie die zu besetzenden Stellen in unserem Unternehmen vor.

Wir suchen:

  • 5 Busfahrer
  • 7 vielseitige Betriebsleiter
  • 2 Bediener Rollmaterial
  • 2 Infrastrukturbetreiber
  • 1 Infrastrukturtechniker
  • 1 Rollmaterialtechniker Straßenbahn
  • 35 Straßenbahnfahrer
  • 3 Gefechtsstand- und Fahrgastinformationsoperatoren

Um an diesem Forum teilzunehmen, registrieren Sie sich auf https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/36212...

Kontaktieren Sie RATP Cap Bièvre auf [email protected]

Bis bald in Ihrem Netzwerk!