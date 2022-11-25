Als Betreiber im Auftrag von Île-de-France Mobilités freuen wir uns, Sie am 5. Dezember im FORUM du Transport Logistique in Brétigny-sur-Orge in Zusammenarbeit mit Pôle emploi begrüßen zu dürfen.

Bei dieser Gelegenheit stellen wir Ihnen die verschiedenen Transportberufe sowie die zu besetzenden Stellen in unserem Unternehmen vor.

Wir suchen:

5 Busfahrer

Busfahrer 7 vielseitige Betriebsleiter

vielseitige Betriebsleiter 2 Bediener Rollmaterial

Bediener Rollmaterial 2 Infrastrukturbetreiber

Infrastrukturbetreiber 1 Infrastrukturtechniker

Infrastrukturtechniker 1 Rollmaterialtechniker Straßenbahn

Rollmaterialtechniker Straßenbahn 35 Straßenbahnfahrer

Straßenbahnfahrer 3 Gefechtsstand- und Fahrgastinformationsoperatoren

Um an diesem Forum teilzunehmen, registrieren Sie sich auf https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/36212...

Kontaktieren Sie RATP Cap Bièvre auf [email protected]

Bis bald in Ihrem Netzwerk!