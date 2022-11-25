Als Betreiber im Auftrag von Île-de-France Mobilités freuen wir uns, Sie am 5. Dezember im FORUM du Transport Logistique in Brétigny-sur-Orge in Zusammenarbeit mit Pôle emploi begrüßen zu dürfen.
Bei dieser Gelegenheit stellen wir Ihnen die verschiedenen Transportberufe sowie die zu besetzenden Stellen in unserem Unternehmen vor.
Wir suchen:
- 5 Busfahrer
- 7 vielseitige Betriebsleiter
- 2 Bediener Rollmaterial
- 2 Infrastrukturbetreiber
- 1 Infrastrukturtechniker
- 1 Rollmaterialtechniker Straßenbahn
- 35 Straßenbahnfahrer
- 3 Gefechtsstand- und Fahrgastinformationsoperatoren
Um an diesem Forum teilzunehmen, registrieren Sie sich auf https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/36212...
Kontaktieren Sie RATP Cap Bièvre auf [email protected]
Bis bald in Ihrem Netzwerk!