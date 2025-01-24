Vorlauf der morgendlichen Rennen
Die Fahrpläne der Rennen, die das Lycée International bedienen, werden um 10 bis 15 Minuten vorverlegt. Die Ankunft an der High School erfolgt nun um 7:45 Uhr und 8:35/39 Uhr.
Verlegung der Haltestelle Gare de Saint-Germain-en-Laye
Abfahrten und Ankünfte am Bahnhof Saint-Germain-en-Laye befinden sich nun in der Rue Thiers (Château) und nicht mehr in der Rue de la Surintendance.
Vorübergehende Haltestelle "Place royale/Gambetta" in Saint-Germain-en-Laye
Die vorübergehende Haltestelle Place Royale/Gambetta in Saint-Germain-en-Layeist nur in Richtung Maisons-Laffitte in Richtung Saint-Germain-en-Laye markiert.
Systematischer Stopp in Straßburg-Curie
Die Haltestelle "Strasbourg-Curie" auf der Umleitungsstrecke wird systematisch bedient.
Mehrere Abfahrten an Wochentagen zwischen 7:00 und 7:35 Uhr In Richtung Saint-Germain-en-Laye
- 3 Abfahrten vom Bahnhof Maisons-Laffitte um 7:10, 7:25 und 7:30 Uhr
- 1 Abfahrt um 7:35 Uhr von der Haltestelle "Rue de Romilly"