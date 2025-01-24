Neuanpassung des Fahrplans der Linie 2 (Maisons-Laffitte <> Saint-Germain-en-Laye) ab dem 27. Januar 2025

Ab dem 27. Januar werden mehrere Anpassungen an den Fahrplänen und dem Service der Linie 2 vorgenommen. Diese Änderungen sollen Ihren Bedürfnissen besser entsprechen und die Auswirkungen der laufenden Arbeiten berücksichtigen.

Vorlauf der morgendlichen Rennen

Die Fahrpläne der Rennen, die das Lycée International bedienen, werden um 10 bis 15 Minuten vorverlegt. Die Ankunft an der High School erfolgt nun um 7:45 Uhr und 8:35/39 Uhr.

Verlegung der Haltestelle Gare de Saint-Germain-en-Laye

Abfahrten und Ankünfte am Bahnhof Saint-Germain-en-Laye befinden sich nun in der Rue Thiers (Château) und nicht mehr in der Rue de la Surintendance.

Vorübergehende Haltestelle "Place royale/Gambetta" in Saint-Germain-en-Laye

Die vorübergehende Haltestelle Place Royale/Gambetta in Saint-Germain-en-Layeist nur in Richtung Maisons-Laffitte in Richtung Saint-Germain-en-Laye markiert.

Systematischer Stopp in Straßburg-Curie

Die Haltestelle "Strasbourg-Curie" auf der Umleitungsstrecke wird systematisch bedient.

Mehrere Abfahrten an Wochentagen zwischen 7:00 und 7:35 Uhr In Richtung Saint-Germain-en-Laye

  • 3 Abfahrten vom Bahnhof Maisons-Laffitte um 7:10, 7:25 und 7:30 Uhr
  • 1 Abfahrt um 7:35 Uhr von der Haltestelle "Rue de Romilly"

