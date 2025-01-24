Neuanpassung des Fahrplans der Linie 2 (Maisons-Laffitte <> Saint-Germain-en-Laye) ab dem 27. Januar 2025

Ab dem 27. Januar werden mehrere Anpassungen an den Fahrplänen und dem Service der Linie 2 vorgenommen. Diese Änderungen sollen Ihren Bedürfnissen besser entsprechen und die Auswirkungen der laufenden Arbeiten berücksichtigen.