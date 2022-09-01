Ähnliche Nachrichten

Wer gleich aussieht, kommt zusammen!

Ihre Buslinien gruppieren sich, um besser lesbar zu sein.

Die Linien E (Gare de Vigneux-sur-Seine <> , Montgeron, Valdoly) und G (Montgeron Valdoly <> , Montgeron, Maurice Garin) werden zu einer neuen Linie E (Gare de Vigneux-sur-Seine <> , Montgeron, Maurice Garin) zusammengeführt.

Konsolidierung der Buslinien E und G

Die Linien B (Gare de Vigneux <> , Vigneux-sur-Seine, Prairie de l'Oly) und H (Circulaire Prairie de l'Oly) verschmelzen zu einer neuen Linie B (Circulaire Gare de Vigneux-sur-Seine über Prairie de l'Oly).

Zusammenlegung der Buslinien B und H

Diese Zusammenschlüsse ermöglichen eine Verbesserung der Lesbarkeit des Busnetzes auf dem Gebiet Val d'Yerres Val de Seine.

Es gibt keine Änderung der bedienten Haltestellen, der Anzahl der Fahrten oder der Servicepläne.

