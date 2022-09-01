Ähnliche Nachrichten

Die Linien E (Gare de Vigneux-sur-Seine <> , Montgeron, Valdoly) und G (Montgeron Valdoly <> , Montgeron, Maurice Garin) werden zu einer neuen Linie E (Gare de Vigneux-sur-Seine <> , Montgeron, Maurice Garin) zusammengeführt.
Zusammenschluss der Buslinien E und G auf dem Gebiet Val d'Yerres Val de Seine
Die Linien B (Gare de Vigneux <> , Vigneux-sur-Seine, Prairie de l'Oly) und H (Circulaire Prairie de l'Oly) verschmelzen zu einer neuen Linie B (Circulaire Gare de Vigneux-sur-Seine über Prairie de l'Oly).
Gruppierung der Buslinien B und H auf dem Gebiet Val d'Yerres Val de Seine
Diese Zusammenschlüsse ermöglichen eine Verbesserung der Lesbarkeit des Busnetzes auf dem Gebiet Val d'Yerres Val de Seine.
Es gibt keine Änderung der bedienten Haltestellen, der Anzahl der Fahrten oder der Servicepläne.