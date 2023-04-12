Im Rahmen der Inbetriebnahme der Straßenbahnlinie T10 sucht RATP Cap Bièvre, Betreiber im Auftrag von Île-de-France Mobilités, aktiv nach folgenden Profilen:
Kommunikation
- Bediener von Gefechtsständen und Fahrgastinformationen
Ausbeutung
- Straßenbahn-Steuerungen
- Vielseitige Betriebsleiter
Wartung
- Infrastrukturtechniker
- Mitarbeiter für Gebäudeinstandhaltung
- Infrastrukturbetreiber
- Betreiber von Schienenfahrzeugen
Kontaktieren Sie RATP Cap Bièvre auf [email protected]
Bis bald in Ihrem Netzwerk!