Im Rahmen der Inbetriebnahme der Straßenbahnlinie T10 sucht RATP Cap Bièvre, Betreiber im Auftrag von Île-de-France Mobilités, aktiv nach folgenden Profilen:

Kommunikation

Bediener von Gefechtsständen und Fahrgastinformationen

Ausbeutung

Straßenbahn-Steuerungen

Vielseitige Betriebsleiter

Wartung

Infrastrukturtechniker

Mitarbeiter für Gebäudeinstandhaltung

Infrastrukturbetreiber

Betreiber von Schienenfahrzeugen

Kontaktieren Sie RATP Cap Bièvre auf [email protected]

Bis bald in Ihrem Netzwerk!