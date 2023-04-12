Werden Sie Teil unserer Teams!

RATP Cap Bièvre, Betreiber im Auftrag von Île-de-France Mobilités, rekrutiert für die Straßenbahnlinie T10!

Im Rahmen der Inbetriebnahme der Straßenbahnlinie T10 sucht RATP Cap Bièvre, Betreiber im Auftrag von Île-de-France Mobilités, aktiv nach folgenden Profilen:

 Kommunikation

  • Bediener von Gefechtsständen und Fahrgastinformationen

Ausbeutung

  • Straßenbahn-Steuerungen
  • Vielseitige Betriebsleiter

Wartung

  • Infrastrukturtechniker
  • Mitarbeiter für Gebäudeinstandhaltung
  • Infrastrukturbetreiber
  • Betreiber von Schienenfahrzeugen

Kontaktieren Sie RATP Cap Bièvre auf [email protected] 

Bis bald in Ihrem Netzwerk!