Im Vertrag zwischen Île-de-France Mobilités und Francilité Seine et Oise, Betreiber von Buslinien in der Île-de-France, ist der Betreiber verpflichtet, an Streiktagen ein Mindestverkehrsangebot zu machen.

Wenn das Angebot weniger als 50 % des normalen Angebots beträgt, kann Île-de-France Mobilités beschließen, den Nutzern eine Rückerstattung zu gewähren. Angesichts der Auswirkungen sozialer Bewegungen zwischen November 2024 und Januar 2025 auf das Busnetz hat Île-de-France Mobilités beschlossen, den Nutzern die Kosten zu erstatten.