Im Vertrag zwischen Île-de-France Mobilités und Francilité Seine et Oise, Betreiber von Buslinien in der Île-de-France, ist der Betreiber verpflichtet, an Streiktagen ein Mindestverkehrsangebot zu machen.
Wenn das Angebot weniger als 50 % des normalen Angebots beträgt, kann Île-de-France Mobilités beschließen, den Nutzern eine Rückerstattung zu gewähren. Angesichts der Auswirkungen sozialer Bewegungen zwischen November 2024 und Januar 2025 auf das Busnetz hat Île-de-France Mobilités beschlossen, den Nutzern die Kosten zu erstatten.
Rückerstattungen ab dem 27. Februar möglich
Die Streikbewegung hat den Verkehr auf den Linien in Ihrem Gebiet, die die folgenden Gemeinden bedienen, stark beeinträchtigt: Achères, Boisemont, Cergy, Conflans-Sainte-Honorine, Courdimanche, Eragny, Herblay-sur-Seine, Jouy-le-Moutier, Maurecourt, Menucourt, Méry-sur-Oise, Neuville-sur-Oise, Osny, Poissy, Pontoise, Puiseux-Pontoise, Saint-Ouen-l'Aumône, Saint-Germain-en-Laye, Vauréal.
Infolgedessen steht allen betroffenen Abonnenten ein Rückerstattungsrecht offen , und vom 27. Februar bis einschließlich 27. März 2025 wird eine Rückerstattungskampagne gestartet.
Wie greife ich auf die Rückerstattung zu?
Achtung: Rückerstattungsanträge für die drei Monate sind separat zu stellen!
Erstattungsanträge für die Monate November 2024, Dezember 2024 und Januar 2025 sind getrennt voneinander zu stellen. Wenn Sie für alle drei Operationen in Frage kommen, müssen Sie für jeden Monat einen Antrag auf der Plattform stellen.
Die Rückerstattung erfolgt ab Ende März 2025.
Die drei Links für den Zugriff auf die Rückerstattungsplattformen sind unten verfügbar (erfordert ein Ile-de-France Mobilités Connect-Konto).
Was sind die Bedingungen für den Zugang zur Rückerstattung?
Um auf die Rückerstattung zugreifen zu können, müssen Sie:
- Wohnen, arbeiten oder studieren (oder zur Schule gehen) in einer der Gemeinden, die von der Erstattung der Buslinien betroffen sind, die während der sozialen Bewegung des Betreibers Francilité Seine et Oise betroffen waren. Möglicherweise ist ein Nachweis über Wohnsitz, Arbeit oder Schulbildung erforderlich.*
- Sie haben mindestens eine anrechenbare monatliche Paketzahlung in mindestens einem der Monate erworben, die von einem Angebot betroffen sind, das weniger als die vertraglich vereinbarten 50 % beträgt.
Welche Pläne sind für die Rückerstattungskampagne berechtigt?
- Navigo Annual (alle Zonen, Zonen 2-3, Zonen 3-4, Zonen 4-5)
- Navigo Monate (alle Zonen, Zonen 2-3, Zonen 3-4, Zonen 4-5)
- imagine R Student und School
- Navigo Senior Jährlicher
- Navigo Solidarität 75% (alle Zonen, Zonen 2-3, Zonen 3-4, Zonen 4-5)
- Navigo Monat Rabatt 50% (alle Zonen, Zonen 2-3, Zonen 3-4, Zonen 4-5)
Bitte beachten Sie, dass andere Transport tickets nicht erstattungsfähig sind.
Erinnerung
Sie müssen für die Monate November und Dezember 2024 sowie Januar 2025 einen separaten Rückerstattungsantrag auf der Plattform stellen.
Die Rückerstattung erfolgt ab Ende März 2025.
*Achtung, jeder Benutzer ist einer Referenzgemeinde entsprechend seinem bei der Registrierung angegebenen Wohnort zugeordnet. Wenn Sie Ihre Adresse in der Zwischenzeit geändert haben, müssen Sie während des von den Streiks betroffenen Zeitraums von November 2024 bis Januar 2025 einen Antrag auf einen Antrag stellen und einen Adressnachweis vorlegen.