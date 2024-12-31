Linie 20: Profitieren Sie von einer besseren Frequenz mitten am Tag
Die Frequenz Ihrer Linie 20 erhöht sich mitten am Tag von 60 auf 40 Minuten. Nicht weniger als 7 neue Rennen werden ab dem 6. Januar 2025 erstellt
Vom Bahnhof Vésinet-Le Pecq profitieren Sie von 4 zusätzlichen Abfahrten: 11:15, 13:15, 15:15 und 16:37 Uhr
Vom Bahnhof Vésinet-centre werden Abfahrten um 11:00, 13:00 und 15:00 Uhr erstellt.
Linie 2 (Maisons-Laffitte <> Saint-Germain-en-Laye) plus Busse außerhalb der Hauptverkehrszeiten und abends
Um Ihren Transportbedürfnissen besser gerecht zu werden, wird die Amplitude Ihrer Linie an Wochentagen erweitert. Drei zusätzliche Hin- und Rückfahrten werden abends bis 22:30 Uhr von den Bahnhöfen Maisons-Laffitte und Saint-Germain-en-Laye eingerichtet.
Darüber hinaus wurden mitten am Tag zusätzliche Rennen hinzugefügt.
Linie 1 Rueil-Malmaison <> Saint-Germain-en-Laye: 2 neue Fahrten für besseren Service
Vom Bahnhof Rueil-Malmaison profitieren Sie von einer zusätzlichen Abfahrt um 15:30 Uhr. Ebenso wird von Saint-Germain-en-Laye eine Abfahrt um 15:40 Uhr erstellt.