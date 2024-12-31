Linie 20: Profitieren Sie von einer besseren Frequenz mitten am Tag

Die Frequenz Ihrer Linie 20 erhöht sich mitten am Tag von 60 auf 40 Minuten. Nicht weniger als 7 neue Rennen werden ab dem 6. Januar 2025 erstellt

Vom Bahnhof Vésinet-Le Pecq profitieren Sie von 4 zusätzlichen Abfahrten: 11:15, 13:15, 15:15 und 16:37 Uhr

Vom Bahnhof Vésinet-centre werden Abfahrten um 11:00, 13:00 und 15:00 Uhr erstellt.