Eine neu gestaltete Verbindung zwischen Mantes-la-Jolie / Limay und Cergy!
Die Routen der Linien 9, 20, 52, 81, 82 und 87 werden geändert, um das Verkehrsangebot des rechten Ufers zu stärken, indem eine bessere Verbindung zwischen den verschiedenen Gemeinden des rechten Ufers und zwischen den 2 Ufern der Seine gewährleistet wird.
· Linie 9 : Gare de Mantes-la-Jolie – Hardricourt Gare – Meulan Collège Henri IV - Verneuil-sur-Seine École Notre Dame - Cergy Préfecture
Vom Bahnhof Mantes-la-Jolie wird die Linie 9 mehrere Ziele zwischen Hardricourt Gare und Cergy Préfecture haben. Genießen Sie einen besseren Service mit 3 Abfahrten pro Tag zwischen Limay und Cergy (6:37, 6:57 und 8:32) und 3 weiteren zwischen Cergy und Limay (16:08, 16:48 und 17:28).
Um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden, wird die Zeitspanne verbessert: Montag bis Freitag von 4:40 bis 20:24 Uhr und Samstag von 5:40 bis 18:33 Uhr. Die Frequenz wird erhöht, mit einem Bus alle 20 Minuten während der Hauptverkehrszeiten und stündlich außerhalb der Hauptverkehrszeiten.
Die Linie 9 wird mit einer einfacheren Route zwischen Limay und Hardricourt Gare besser lesbar. Die Verbindungen zu den Umsteigeknotenpunkten am Bahnhof Hardricourt und am Lafarge-Mast werden erleichtert (Anschluss an die Buslinien L, 80, 87, TàD).
Ein Angebot, das besser für Schulen geeignet ist.
Die Linie 20 bleibt den Schülern des Lycée Condorcet gewidmet und verkehrt nur während der Schulzeit auf 2 Routen:
- Issou Mairie – Lycée Condorcet
- Juziers Gare – Lycée Condorcet
Die anderen Haltestellen werden auf die Linie 9 verschoben: Juziers Trois Cornets, Carpe qui Tête, Gargenville Moulin à Vent, Mairie, Issou Grille du Château, Lavoir, Porcheville Hôtel de ville, Centrale und Foyer.
Die Fahrpläne der Linie 20 sind an die ersten beiden Eingänge und die letzten beiden Ausgänge der Einrichtung angepasst. Die Linie 9 bietet andere Ein- oder Ausgänge von der Haltestelle Pôle Lafarge (in der Nähe des Lycée Condorcet).
Ihre Linien entwickeln sich, um die Verbindung zwischen den 2 Ufern zu stärken
· Linie 52: Fontenay-St-Père - Limay Lycée Condorcet
Der Abschnitt zwischen den Haltestellen Mantes-la-Jolie Gare und Limay Pôle Lafarge wird auf die Linie 9 verschoben.
Der Service zwischen den Gemeinden Fontenay Saint-Père/Guitrancourt und dem Parkplatz des Lycée Condorcet wird nur während der Schulzeiten aufrechterhalten, wenn eine Verbindung zu den anderen Einrichtungen von Mantois über die Linien 9, 18, 21 und K gewährleistet ist.
Für die Einwohner von Fontenay-St Père und Guitrancourt wird das Angebot von Transport on Demand (TàD) morgens und abends zu oder von Limay Pôle Lafarge in Übereinstimmung mit der Linie 9 erweitert. Dieser Service kann das ganze Jahr über von Montag bis Freitag von 6:10 bis 7:40 Uhr und/oder von 18:30 bis 19:30 Uhr genutzt werden, auf Reservierung von 1 Stunde bis 30 Tage vor dem gewünschten Datum, über die www.tad-iledefrancemobilites.fr-App /Website oder telefonisch unter 09.70.80.96.63 (Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr).
· Linie 81: Issou Mairie – Gare d'Épône-Mézières
Die Linie 81 erhöht ihr Angebot während der morgendlichen und abendlichen Hauptverkehrszeiten, um eine Verbindung mit allen J- und N-Zügen des Schienennetzes im Gare d'Épône-Mézières zu gewährleisten!
· Linie 82: Juziers Gare/Gargenville Hanneucourt - Gare d'Épône-Mézières
Die Linie 82 wird bis zum Bahnhof Juziers verlängert und erhöht ihr Angebot während der morgendlichen und abendlichen Hauptverkehrszeiten, um eine Verbindung mit allen J- und N-Zügen des Schienennetzes im Gare d'Épône-Mézières zu gewährleisten!
Diese Linie ermöglicht eine Verschiebung der Haltestellen Gargenville Collège A. Camus zum Place du Général de Gaulle, die zuvor von der Linie P bedient wurden, in Richtung Bahnhof Gargenville oder Bahnhof Epône-Mézières.
· Linie 87: Drocourt Relais du Nord/Limay F. Rouges - Poissy RER / Peugeot
Die Linie 87 wird entsprechend der Anzahl der Haltestellen angepasst. So wird das Angebot zu den morgendlichen und abendlichen Hauptverkehrszeiten auf der Hauptstrecke "Hauts de Limay – Issou – Meulan – Triel – Poissy" verstärkt und ist von Montag bis Freitag identisch. Darüber hinaus erlauben die Fahrpläne Verbindungen im Bahnhof Hardricourt mit der Linie 80 "Les Mureaux-Cergy" oder der Linie J des Transilien-Netzes. Das Angebot zum oder vom Peugeot-Werk für Mitarbeiter, die im Schichtdienst arbeiten, wird ebenfalls entsprechend der beobachteten Anwesenheit angepasst.
Drei neue Routen:
- Issou Lavoir – Peugeot
- Limay-Brücke – Peugeot
- Hauts de Limay – Poissy RER
Auf Ihren Linien A, K und L bleiben die Routen unverändert.
Weitere Informationen zu den Entwicklungen unserer Angebote:
Auf Twitter: @Mantois_IDFM
Per Telefon: 01 30 94 77 77
Froher Schulanfang in unserem Netzwerk!