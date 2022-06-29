Eine neu gestaltete Verbindung zwischen Mantes-la-Jolie / Limay und Cergy!

Die Routen der Linien 9, 20, 52, 81, 82 und 87 werden geändert, um das Verkehrsangebot des rechten Ufers zu stärken, indem eine bessere Verbindung zwischen den verschiedenen Gemeinden des rechten Ufers und zwischen den 2 Ufern der Seine gewährleistet wird.

· Linie 9 : Gare de Mantes-la-Jolie – Hardricourt Gare – Meulan Collège Henri IV - Verneuil-sur-Seine École Notre Dame - Cergy Préfecture

Vom Bahnhof Mantes-la-Jolie wird die Linie 9 mehrere Ziele zwischen Hardricourt Gare und Cergy Préfecture haben. Genießen Sie einen besseren Service mit 3 Abfahrten pro Tag zwischen Limay und Cergy (6:37, 6:57 und 8:32) und 3 weiteren zwischen Cergy und Limay (16:08, 16:48 und 17:28).

Um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden, wird die Zeitspanne verbessert: Montag bis Freitag von 4:40 bis 20:24 Uhr und Samstag von 5:40 bis 18:33 Uhr. Die Frequenz wird erhöht, mit einem Bus alle 20 Minuten während der Hauptverkehrszeiten und stündlich außerhalb der Hauptverkehrszeiten.

Die Linie 9 wird mit einer einfacheren Route zwischen Limay und Hardricourt Gare besser lesbar. Die Verbindungen zu den Umsteigeknotenpunkten am Bahnhof Hardricourt und am Lafarge-Mast werden erleichtert (Anschluss an die Buslinien L, 80, 87, TàD).