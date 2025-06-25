Verfügbare Formeln

Das Imagine R-Paket

Ticket für unbegrenzte Fahrten im gesamten Netz von Île-de-France Mobilités (Busse, Züge, RER, U-Bahnen, Straßenbahnen), auch an Wochenenden und in den Schulferien. Dieses Paket richtet sich an Jugendliche bis 26 Jahre, die in einem Schul- oder Ausbildungskurs in der Île-de-France eingeschrieben sind.

Das Imagine R-Paket wird von Île-de-France Mobilités mit einem Abonnement ausgestellt, das online oder über Ihre Schule abgeschlossen werden kann.

Um sich für das Imagine R-Paket zu qualifizieren, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

Wohnen in der Île-de-France

Am 1. September des Abonnementjahres unter 26 Jahre alt sein.

sein. In einer öffentlichen oder privaten Einrichtung im Rahmen eines Vertrags als externe oder Halbpensionärsperson unterrichtet sein oder eine Grund- oder Sekundarausbildung oder eine alternierende Ausbildung unterhalb des Abiturs absolvieren (nur Lehrlingsstatus – ohne Professionalisierungsvertrag).

Die Schulbuskarte

Ticket der Beförderung, die nur für eine tägliche Hin- und Rückfahrt zwischen Wohnung und Schule gültig ist, die während der Schulzeit durchgeführt werden muss. Mit dieser Karte können Sie während der Schulferien nicht reisen. Es richtet sich an Grund-, Mittel- und Oberschüler in der Primar- oder Sekundarstufe oder in einer Lernvorbereitungsklasse. Nicht-Stipendiaten werden für die CSB-Karte nicht subventioniert.

Um vom Schulbuspass profitieren zu können, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

Wohnsitz in der Île-de-France: Es kann nur eine Wohnadresse beibehalten werden

Am 2. September des Abonnementjahres unter 18 Jahre alt sein

sein Werden Sie mit dem Status eines Externen oder Halbpensionärs in der Mittel- oder Oberschule unterrichtet

oder unterrichtet Wohnsitz 3 km oder mehr von der Schule entfernt sein (außer bei Ausnahmen für gefährliche Routen)

von der Schule entfernt Das Abonnement muss vor dem 31. Oktober 2025 erfolgen*

* Darüber hinaus können nur Anträge geprüft werden, die sich auf eine bestimmte Situation beziehen (Umzug, Wechsel der Niederlassung usw.).