Verfügbare Formeln
Das Imagine R-Paket
Ticket für unbegrenzte Fahrten im gesamten Netz von Île-de-France Mobilités (Busse, Züge, RER, U-Bahnen, Straßenbahnen), auch an Wochenenden und in den Schulferien. Dieses Paket richtet sich an Jugendliche bis 26 Jahre, die in einem Schul- oder Ausbildungskurs in der Île-de-France eingeschrieben sind.
Das Imagine R-Paket wird von Île-de-France Mobilités mit einem Abonnement ausgestellt, das online oder über Ihre Schule abgeschlossen werden kann.
Um sich für das Imagine R-Paket zu qualifizieren, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:
- Wohnen in der Île-de-France
- Am 1. September des Abonnementjahres unter 26 Jahre alt sein.
- In einer öffentlichen oder privaten Einrichtung im Rahmen eines Vertrags als externe oder Halbpensionärsperson unterrichtet sein oder eine Grund- oder Sekundarausbildung oder eine alternierende Ausbildung unterhalb des Abiturs absolvieren (nur Lehrlingsstatus – ohne Professionalisierungsvertrag).
Die Schulbuskarte
Ticket der Beförderung, die nur für eine tägliche Hin- und Rückfahrt zwischen Wohnung und Schule gültig ist, die während der Schulzeit durchgeführt werden muss. Mit dieser Karte können Sie während der Schulferien nicht reisen. Es richtet sich an Grund-, Mittel- und Oberschüler in der Primar- oder Sekundarstufe oder in einer Lernvorbereitungsklasse. Nicht-Stipendiaten werden für die CSB-Karte nicht subventioniert.
Um vom Schulbuspass profitieren zu können, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
- Wohnsitz in der Île-de-France: Es kann nur eine Wohnadresse beibehalten werden
- Am 2. September des Abonnementjahres unter 18 Jahre alt sein
- Werden Sie mit dem Status eines Externen oder Halbpensionärs in der Mittel- oder Oberschule unterrichtet
- Wohnsitz 3 km oder mehr von der Schule entfernt sein (außer bei Ausnahmen für gefährliche Routen)
- Das Abonnement muss vor dem 31. Oktober 2025 erfolgen*
* Darüber hinaus können nur Anträge geprüft werden, die sich auf eine bestimmte Situation beziehen (Umzug, Wechsel der Niederlassung usw.).
Wie abonniere oder erneuere ich den Schulbuspass?
*Es werden nur vollständige Dateien verarbeitet. Jede unvollständige, unleserliche oder nicht konforme Datei wird automatisch an die Familie zurückgegeben.
Schritte zum Abonnement:
- Laden Sie unten die Datei herunter, die Sie ausdrucken und ausfüllen müssen
> Alle Felder in den Teilen A / B / C sind Pflichtfelder, Feld D ist optional
> Der Stempel und die Unterschrift der Schule sind auch für jedes neue Abonnement obligatorisch
- Fügen Sie Ihrer Akte in einem Umschlag Ihre Zahlung per Scheck bei, zahlbar an TRANSDEV VEXIN
- Senden Sie Ihre Datei per Post an folgende Adresse:
Transdev Vexin - Schulkartenservice
33 rue des Fossettes – 95650 GENICOURT
- Erhalten Sie den Schulausweis so schnell wie möglich an die Adresse, die Sie uns in der Datei angegeben haben
Preis der Schulkarte:
Der Preis beträgt 142,93 € (einschließlich 12,00 € Anmeldegebühr), nur für Grundschüler, Mittelschüler (Stipendiaten UND Nichtstipendiaten) und Gymnasiasten unter 18 Jahren. Achtung, für Gymnasiasten, die kein Stipendium erhalten, variiert der Preis je nach Anzahl der zurückgelegten Abschnitte, dh einer von OPTILE und Île-de-France Mobilités berechneten Entfernung zwischen der Abfahrtsadresse und der Schule.
Kommunale und departementale Subventionen:
Kommunen können Ihnen manchmal einen Zuschuss anbieten. Wir laden Sie ein, sich an Ihr Rathaus oder den Verkehrsdienst Ihrer Gemeinde zu wenden, um sich zu informieren.