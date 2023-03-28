Ähnliche Nachrichten

Bahnhof Poissy
Die Abfahrten Ihrer Buslinien sind in drei Haltestellen unterteilt:
- Südbahnhof : Er befindet sich auf der linken Seite und verlässt die Bahnhofshalle. Es bietet Zugang zu den Linien 6505, 6512, 6536 und 6571.
- Parvis Gare : Er befindet sich gegenüber dem Bahnhof, Avenue Maurice Berteaux. Es bietet Zugang zu den Linien 6501, 6502, 6503 und 6555 sowie zu den Bussen Soir Poissy Ost und West.
- Gare Nord : Er bietet Zugang zu den Linien 6510, 6516, 6529, 6536, 6540, 6542, 6543, 6551, 6552, 6553, 6559, 6568, 6569, 6591, 6592, 6594, 7809, N155 und dem Bus Soir Carrières-sous-Poissy.
Bahnhof Mureaux
Die Abfahrten Ihrer Buslinien sind in zwei Punkte unterteilt:
- Der Busbahnhof Les Mureaux bietet Zugang zu den Linien 6504, 6521, 6522, 6523, 6525, 6526, 6543, 6558, 6560, 6567, 6568, 6570, 6577, 6592, 7801, 7819, 7821, TàD Meulan-Les Mureaux und Bus Soir Les Mureaux.
- Die Haltestelle "Gare des Mureaux - RD 43" befindet sich in der Avenue Paul Raoult, auf Höhe der Tankstelle. Es bietet Zugang zu den Linien 6506, 6511, 6561, 6562, 6566, 6581 und 6593.
- Die Haltestelle "Gare des Mureaux - Gambetta" befindet sich in der Avenue Paul Raoult, Nr. 31. Es bietet Zugang zur Linie 6507.
Bahnhof Vernouillet - Verneuil
Der Bahnhof Vernouillet-Verneuil bietet Zugang zu den Linien 6513, 6514, 6515, 6518, 6524, 6541, 6543, 6567, 6568, 6572, 6575, 6577, 6592, 7822 und dem Bus Soir Vernouillet-Verneuil.