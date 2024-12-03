Am 6. Januar 2025 hat Île-de-France Mobilités das Busangebot auf bestimmten Linien im Gebiet Evry Centre Essonne neu organisiert, und die Liniennummern werden aus Gründen der Klarheit geändert.
Hier finden Sie die Informationen zu Ihren Linien im Sektor Centre:
Bondoufle - Evry-Courcouronnes - Brétigny-sur-Orge - Ris-Orangis - Soisy-sur-Seine - Le Plessis-Pâté - Lisses
Linie 4206 (ex 402):
Die Linie 4206 wird verstärkt: Sie wird vollständig auf einem eigenen Gleis verkehren und Viry-Châtillon über den Bahnhof Evry-Courcouronnes in 55 Minuten mit Corbeil-Essonnes verbinden. Das Angebot wird unter der Woche mit einem Bus alle 7 Minuten während der morgendlichen und abendlichen Hauptverkehrszeiten von 4:30 Uhr bis Mitternacht verstärkt.
Auch das Wochenendangebot wird mit einem durchschnittlichen Bus alle 10 Minuten am Samstag und 15 Minuten am Sonntag erhöht.
Linie 4212 (ex 403):
Um die Anbindung an die RER C zu verbessern, wird die Linie 4212 bis zum Bahnhof Brétigny-sur-Orge verlängert.
Das Angebot nach Brétigny-sur-Orge wird im Durchschnitt sein:
- ein Bus alle 30 Minuten von Montag bis Freitag von 5:30 bis 22:30 Uhr
- ein Bus alle 30 Minuten samstags von 06:00 bis 22:30 Uhr
- ein Bus stündlich sonntags von 06:00 bis 22:30 Uhr
Auf der Strecke zwischen der Imprimerie Nationale und dem Bahnhof Bras de Fer wird den ganzen Tag über ein Bus alle 15 Minuten angeboten.
Gleichzeitig wird die Strecke verkürzt, um die Fahrzeiten nach Brétigny-sur-Orge und Croix Blanche zu verbessern. Seine neue Endstation wird der Bahnhof Bras de Fer sein und weiterhin den Bahnhof Evry-Courcouronnes Centre bedienen (Verbindung mit dem RER D).
Linie 4204 (ex 404):
Die Linie 4204 verbindet Soisy-sur-Seine mit Evry-Courcouronnes. Sie wird die Bahnhöfe Bois de l'Epine, Val de Seine und Evry-Courcouronnes Centre bedienen. Es wird von 6:00 bis 22:30 Uhr in Betrieb sein und sein Angebot wird an das Gebiet angepasst mit:
- ein Bus alle 15 Minuten im Durchschnitt während der Hauptverkehrszeiten von Montag bis Freitag (30 Minuten tagsüber)
- ein Bus alle 30 Minuten durchschnittlich samstags von 06:00 bis 22:00 Uhr
- ein Bus stündlich durchschnittlich sonntags von 06:00 bis 21:00 Uhr
Gleichzeitig wird die Linie 453, die nur sonntags verkehrte, gestrichen und ihre Route von der Linie 4204 übernommen, die den gleichen Service bieten wird.
Zeile 4216 (ex 416):
Um die Entwicklung des Leonardo da Vinci-Gebiets in Lisses zu unterstützen, das High-Tech-Aktivitäten gewidmet ist, wird die Linie 4216 von Montag bis Freitag von 6:30 bis 19:30 Uhr ganztägig mit 8 neuen Abfahrten tagsüber verkehren.
Zeile 4214 (ex 414):
Das Angebot der Linie 4214 wird weiterentwickelt, damit die Einwohner von Evry-Courcouronnes am Wochenende zum Einkaufszentrum Le Spot fahren können.
Mit diesem neuen Angebot profitieren die Bewohner von einem Bus, der stündlich zwischen 8:00 und 19:00 Uhr am Samstag und zwischen 10:00 und 18:00 Uhr am Sonntag verkehrt.
Linie N139:
Die Linie N139 wird werktags jeden Abend mit einem Bus alle 30 Minuten verstärkt.