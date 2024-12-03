Linie 4212 (ex 403):

Um die Anbindung an die RER C zu verbessern, wird die Linie 4212 bis zum Bahnhof Brétigny-sur-Orge verlängert.

Das Angebot nach Brétigny-sur-Orge wird im Durchschnitt sein:

- ein Bus alle 30 Minuten von Montag bis Freitag von 5:30 bis 22:30 Uhr

- ein Bus alle 30 Minuten samstags von 06:00 bis 22:30 Uhr

- ein Bus stündlich sonntags von 06:00 bis 22:30 Uhr

Auf der Strecke zwischen der Imprimerie Nationale und dem Bahnhof Bras de Fer wird den ganzen Tag über ein Bus alle 15 Minuten angeboten.

Gleichzeitig wird die Strecke verkürzt, um die Fahrzeiten nach Brétigny-sur-Orge und Croix Blanche zu verbessern. Seine neue Endstation wird der Bahnhof Bras de Fer sein und weiterhin den Bahnhof Evry-Courcouronnes Centre bedienen (Verbindung mit dem RER D).