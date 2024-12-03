Am 6. Januar 2025 hat Île-de-France Mobilités das Busangebot auf bestimmten Linien im Gebiet Evry Centre Essonne neu organisiert und die Liniennummern aus Gründen der Klarheit geändert.
Hier finden Sie die Informationen zu Ihren Linien im Ostsektor:
Corbeil-Essonnes - Morsang-sur-Seine - Tigery - Saint-Germain-lès-Corbeil - Soisy-sur-Seine - Saintry-sur-Seine -Etiolles - Saint-Pierre-du-Perray
Linie 4230 (ex 302):
Eine bessere Anbindung an den Bahnhof Corbeil-Essonnes.
Um die Linie zu optimieren und ihr Angebot zu stärken, wird die Linie 4230 am Bahnhof Corbeil-Essonnes enden.
Die Strecke zwischen dem Bahnhof Corbeil-Essonnes und Henri Dunant wird gestrichen.
Für die Bewohner des Viertels Montconseil (Haltestellen Square, La Tour und Salvador Allende) übernimmt die Linie 4202 mit einem Bus im Durchschnitt alle 10 Minuten, um zum Bahnhof Corbeil-Essonnes zu gelangen.
Linie 4231 (ex 7001):
Die Linie 4231 verbindet die Gemeinden Tigery und Saint-Germain-lès-Corbeil mit dem Bahnhof Corbeil-Essonnes.
Um die Verbindung zum Bahnhof Corbeil-Essonnes zu verbessern, entwickelt sich das Angebot der Linie mit einem Bus alle 15 Minuten während der Hauptverkehrszeiten von Montag bis Freitag.