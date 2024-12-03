Linie 4230 (ex 302):

Eine bessere Anbindung an den Bahnhof Corbeil-Essonnes.

Um die Linie zu optimieren und ihr Angebot zu stärken, wird die Linie 4230 am Bahnhof Corbeil-Essonnes enden.

Die Strecke zwischen dem Bahnhof Corbeil-Essonnes und Henri Dunant wird gestrichen.

Für die Bewohner des Viertels Montconseil (Haltestellen Square, La Tour und Salvador Allende) übernimmt die Linie 4202 mit einem Bus im Durchschnitt alle 10 Minuten, um zum Bahnhof Corbeil-Essonnes zu gelangen.