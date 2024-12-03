Linie 4206 (ex 402):

Sein Angebot wird sich vor der Ankunft des Tzen4 erheblich weiterentwickeln.

Die Linie 4206 wird vollständig auf einem eigenen Gleis verkehren und Viry-Châtillon über den Bahnhof Evry-Courcouronnes in 55 Minuten mit Corbeil-Essonnes verbinden. Das Angebot wird unter der Woche mit einem Bus alle 7 Minuten während der morgendlichen und abendlichen Hauptverkehrszeiten von 4:30 Uhr bis Mitternacht verstärkt.

Auch das Wochenendangebot wird mit einem durchschnittlichen Bus alle 10 Minuten am Samstag und 15 Minuten am Sonntag erhöht.