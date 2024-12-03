Am 6. Januar 2025 hat Île-de-France Mobilités das Busangebot auf bestimmten Linien im Gebiet Evry Centre Essonne neu organisiert, und die Liniennummern werden aus Gründen der Klarheit geändert.
Hier finden Sie die Informationen zu Ihren Linien im Nordsektor:
Viry-Châtillon - Juvisy-sur-Orge - Savigny-sur-Orge - Grigny
Linie 4205 (ex DM2):
Die Linie 4205 verbindet die Gemeinden Grigny und Viry-Châtillon mit dem Bahnhofsmast Juvisy-sur-Orge.
Wichtige Linie des Territoriums, ihr Angebot wird während der Hauptverkehrszeiten mit einem Bus im Durchschnitt alle 10 bis 12 Minuten pro Woche verstärkt.
Das Angebot ändert sich auch am Samstagmorgen mit einer ersten Abfahrt der Linie um 5:00 Uhr.
Linie 4206 (ex 402):
Sein Angebot wird sich vor der Ankunft des Tzen4 erheblich weiterentwickeln.
Die Linie 4206 wird vollständig auf einem eigenen Gleis verkehren und Viry-Châtillon über den Bahnhof Evry-Courcouronnes in 55 Minuten mit Corbeil-Essonnes verbinden. Das Angebot wird unter der Woche mit einem Bus alle 7 Minuten während der morgendlichen und abendlichen Hauptverkehrszeiten von 4:30 Uhr bis Mitternacht verstärkt.
Auch das Wochenendangebot wird mit einem durchschnittlichen Bus alle 10 Minuten am Samstag und 15 Minuten am Sonntag erhöht.
Linie 4223 (ex 402):
Die Linie 4223 verbindet die RER C in Savigny-sur-Orge mit der RER D in Grigny.
Außerdem können Gymnasiasten aus den Gemeinden Grigny und Viry-Châtillon die Gymnasien Monge und Corot in Savigny-sur-Orge besuchen.
Um der hohen Nachfrage auf dieser Linie am Morgen gerecht zu werden, wird das Angebot mit einem Bus im Durchschnitt alle 7 Minuten verstärkt.
Linie N139:
Die Linie N139 wird werktags jeden Abend mit einem Bus alle 30 Minuten verstärkt.