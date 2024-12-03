Linie 4245 (ex 304 und 415):

Um die Vereinfachung des Busnetzes im südlichen Sektor der Agglomeration zu vervollständigen, werden die Linien 415 und 304 zu einer neuen Linie zusammengelegt. Die neue Linie 4245 wird den Bahnhof Evry-Courcouronnes über die Gemeinden Lisses und Villabé mit dem Bahnhof Corbeil-Essonnes verbinden.

Es wird auch den Bahnhof Villabé bedienen. Das Angebot wird im Laufe der Woche erweitert mit:

- ein Bus alle 15 Minuten im Durchschnitt während der Hauptverkehrszeit

- ein Bus im Durchschnitt alle 30 Minuten während des Tages