Am 6. Januar 2025 hat Île-de-France Mobilités das Busangebot auf bestimmten Linien im Gebiet Évry Centre Essonne neu organisiert, und die Liniennummern werden aus Gründen der Klarheit geändert.
Hier finden Sie die Informationen zu Ihren Linien im Südsektor:
Corbeil-Essonnes - Le Coudray-Montceaux - Lisses - Villabé
Linie 4241 (ex 405):
Die Linie 4241 verbindet den Bahnhof Orangis Bois de l'Epine über den Bahnhof Evry-Courcouronnes Centre mit dem Bahnhof Corbeil-Essonnes.
Seine Zeitpläne werden nicht geändert.
Linie 4243 (ex 303):
Die Linie 4243 bedient die Stadt Corbeil-Essonnes, indem sie die Bahnhöfe Moulin Galant und Corbeil-Essonnes Zola verbindet.
Um das Angebot der Linie an die Reisebedürfnisse anzupassen, wird die Linie morgens mit einem Bus im Durchschnitt alle 15 Minuten von 5:00 bis 7:00 Uhr verstärkt.
Es fährt auch später am Abend bis Mitternacht (im Vergleich zu 23:00 Uhr heute).
Linie 4245 (ex 304 und 415):
Um die Vereinfachung des Busnetzes im südlichen Sektor der Agglomeration zu vervollständigen, werden die Linien 415 und 304 zu einer neuen Linie zusammengelegt. Die neue Linie 4245 wird den Bahnhof Evry-Courcouronnes über die Gemeinden Lisses und Villabé mit dem Bahnhof Corbeil-Essonnes verbinden.
Es wird auch den Bahnhof Villabé bedienen. Das Angebot wird im Laufe der Woche erweitert mit:
- ein Bus alle 15 Minuten im Durchschnitt während der Hauptverkehrszeit
- ein Bus im Durchschnitt alle 30 Minuten während des Tages
Linie 4203 (ex 301):
Die Linie 4203 ist heute die Hauptlinie der Gemeinde Corbeil-Essonnes.
Das Angebot wird erweitert, um den Anstieg der Besucherzahlen zu unterstützen:
- Wochentags: ein Bus alle 10 Minuten im Durchschnitt während der Hauptverkehrszeiten und 15 Minuten während des Tages. Es wird auch bis Mitternacht zirkulieren (gegenüber derzeit 23:00 Uhr)
- Samstags: mehr Busse am Abend mit einem Bus alle 20 Minuten im Durchschnitt (im Vergleich zu derzeit 30 Minuten). Es wird auch bis Mitternacht (im Vergleich zu derzeit 23:00 Uhr) am Samstag und Sonntag verkehren
- Für die Monate Juli und August: Das Angebot wird verdoppelt
Linie 4242 (ex 402S):
Zur Unterstützung der Entwicklung der Linie 4206 wird eine neue Linie geschaffen, die Le Coudray-Montceaux über die RN7 mit dem Bahnhof Bras de Fer in Evry-Courcouronnes verbindet.
Es wird von 4:30 bis 22:30 Uhr verkehren und sein Angebot wird an die Reisebedürfnisse dieses Sektors angepasst, mit durchschnittlich einem Bus alle 15 Minuten während der Hauptverkehrszeiten von Montag bis Freitag. Es wird auch samstags mit durchschnittlich einem Bus alle 25 Minuten den ganzen Tag von 4:30 bis 23:00 Uhr fahren.
Für Sonntag bietet es stündlich einen Bus von 5:00 bis 23:00 Uhr an.
Linie N139:
Die Linie N139 wird werktags jeden Abend mit einem Bus alle 30 Minuten verstärkt.