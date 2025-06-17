Ähnliche Nachrichten

🎓 Schullinien

Die regulären Schullinien (4321 bis 4340) wurden überarbeitet :

Anpassung der Fahrzeiten an die Verkehrslage.

Zeitpläne, die an die Ein- und Ausgänge der Schulen angepasst sind.

Insbesondere:

4332 : Hinzufügung eines zusätzlichen Busses um 7:50 Uhr von der Rue de la Ferté, um allen Schülern einen Sitzplatz zu garantieren.

: Hinzufügung eines zusätzlichen Busses um 7:50 Uhr von der Rue de la Ferté, um allen Schülern einen Sitzplatz zu garantieren. 4326 – 4327 – 4328 – 4346 : Anpassung an die neuen Betriebstage des Marie-Laurencin-Gymnasiums in Mennecy.

: Anpassung an die neuen Betriebstage des Marie-Laurencin-Gymnasiums in Mennecy. 4323 : Änderung des Dienstes nach Cheptainville für eine bessere Verteilung der Schüler

Nur die Linie 4436 bedient die Haltestellen "Calvaire" und "Mairie".