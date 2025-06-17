Ähnliche Nachrichten

Finden Sie die Neuigkeiten Ihrer Rückkehr in die Schule!

Veröffentlicht am

Lektüre 2 min

Ihre Fahrpläne 2025-2026 sind da!

Um sie zu konsultieren, könnte nichts einfacher sein:

Änderungen ab 1. September 2025

Linie 4301

  • Nach einem Jahr Bauzeit kehrt die Linie zu ihrer ursprünglichen Route zurück und bedient den neuen Busbahnhof von Marolles-en-Hurepoix.
  • Aufgrund der Einbahnstraße der Rue du Général Leclerc in Vert-le-Petit wird eine neue Haltestelle "Schulen" in Richtung Marolles-en-Hurepoix hinzugefügt.
Finden Sie den Fahrplan der Linie 4301

Strecke 4305

  • Neu angepasste Fahrpläne für regelmäßigere Passagen und bessere Verbindungen mit der RER am Bahnhof Bouray.
  • Schaffung einer neuen Haltestelle "Aerodrome" in Cerny.
Finden Sie den Fahrplan der Linie 4305

Strecke 4307

  • Angepasste Fahrpläne zur Verbesserung der Regelmäßigkeit und der Verbindungen mit der RER am Bahnhof Mennecy.
  • Reisezeiten, aktualisierte Verkehrsbedingungen, um gelassener zu reisen.
Finden Sie den Fahrplan der Linie 4307

🎓 Schullinien

Die regulären Schullinien (4321 bis 4340) wurden überarbeitet :

  • Anpassung der Fahrzeiten an die Verkehrslage.
  • Zeitpläne, die an die Ein- und Ausgänge der Schulen angepasst sind.

Insbesondere:

  • 4332 : Hinzufügung eines zusätzlichen Busses um 7:50 Uhr von der Rue de la Ferté, um allen Schülern einen Sitzplatz zu garantieren.
  • 4326 – 4327 – 4328 – 4346 : Anpassung an die neuen Betriebstage des Marie-Laurencin-Gymnasiums in Mennecy.
  • 4323 : Änderung des Dienstes nach Cheptainville für eine bessere Verteilung der Schüler

Nur die Linie 4436 bedient die Haltestellen "Calvaire" und "Mairie".

Finden Sie den Fahrplan der Linie 4323
Finden Sie den Fahrplan der Linie 4436

Tipps für gutes Reisen

  • Antizipieren Sie Ihre Reise, indem Sie die Fahrpläne und Verkehrsinformationen auf https://www.iledefrance-mobilites.fr/ konsultieren, und denken Sie daran, die Benachrichtigungen Ihrer Leitung zu abonnieren, indem Sie die Nummer Ihrer Leitung auswählen und auf die Glocke "Benachrichtigungen abonnieren" klicken
  • Kommen Sie einige Minuten vor der angegebenen Zeit an Ihrer Haltestelle an,
  • Wenn der Bus ankommt, signalisieren Sie dem Fahrer, anzuhalten,
  • Bereiten Sie Ihre Transport-ticket vor, bevor Sie in den Bus einsteigen (Navigo-Pass, Easy-Pass, Imagine R-Karte, Schulbuskarte...). Wenn Sie kein ticket haben, planen Sie Wechselgeld ein oder kaufen Sie ein SMS-Ticket, indem Sie Folgendes senden: BUS + Liniennummer an 93100),
  • Wenn Sie in den Bus einsteigen, bestätigen Sie Ihre ticket, um nicht gegen die Vorschriften zu verstoßen.
  • Setzen Sie sich an Bord und denken Sie daran, sich zu Ihrer Sicherheit an den Handläufen festzuhalten,
  • Fordern Sie Ihren Halt an, indem Sie die Tasten im Fahrzeug drücken,
  • Überprüfen Sie, ob Sie nichts vergessen haben, bevor Sie aussteigen,
  • Steigen Sie an Ihrer Haltestelle sicher aus.

Wir wünschen euch allen einen schönen Schulanfang!

Ähnliche Nachrichten