Ähnliche Nachrichten

Um sie zu konsultieren, könnte nichts einfacher sein:
- Melden Sie sich bei https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus an und geben Sie Ihre Leitungsnummer ein.
- Finden Sie auch die Fahrpläne an Ihrer Haltestelle und scannen Sie direkt den angezeigten QR-Code, um die Durchfahrtszeit in Echtzeit zu erhalten .
Änderungen ab 1. September 2025
Linie 4301
- Nach einem Jahr Bauzeit kehrt die Linie zu ihrer ursprünglichen Route zurück und bedient den neuen Busbahnhof von Marolles-en-Hurepoix.
- Aufgrund der Einbahnstraße der Rue du Général Leclerc in Vert-le-Petit wird eine neue Haltestelle "Schulen" in Richtung Marolles-en-Hurepoix hinzugefügt.
Strecke 4305
- Neu angepasste Fahrpläne für regelmäßigere Passagen und bessere Verbindungen mit der RER am Bahnhof Bouray.
- Schaffung einer neuen Haltestelle "Aerodrome" in Cerny.
Strecke 4307
- Angepasste Fahrpläne zur Verbesserung der Regelmäßigkeit und der Verbindungen mit der RER am Bahnhof Mennecy.
- Reisezeiten, aktualisierte Verkehrsbedingungen, um gelassener zu reisen.
🎓 Schullinien
Die regulären Schullinien (4321 bis 4340) wurden überarbeitet :
- Anpassung der Fahrzeiten an die Verkehrslage.
- Zeitpläne, die an die Ein- und Ausgänge der Schulen angepasst sind.
Insbesondere:
- 4332 : Hinzufügung eines zusätzlichen Busses um 7:50 Uhr von der Rue de la Ferté, um allen Schülern einen Sitzplatz zu garantieren.
- 4326 – 4327 – 4328 – 4346 : Anpassung an die neuen Betriebstage des Marie-Laurencin-Gymnasiums in Mennecy.
- 4323 : Änderung des Dienstes nach Cheptainville für eine bessere Verteilung der Schüler
Nur die Linie 4436 bedient die Haltestellen "Calvaire" und "Mairie".
Tipps für gutes Reisen
- Antizipieren Sie Ihre Reise, indem Sie die Fahrpläne und Verkehrsinformationen auf https://www.iledefrance-mobilites.fr/ konsultieren, und denken Sie daran, die Benachrichtigungen Ihrer Leitung zu abonnieren, indem Sie die Nummer Ihrer Leitung auswählen und auf die Glocke "Benachrichtigungen abonnieren" klicken
- Kommen Sie einige Minuten vor der angegebenen Zeit an Ihrer Haltestelle an,
- Wenn der Bus ankommt, signalisieren Sie dem Fahrer, anzuhalten,
- Bereiten Sie Ihre Transport-ticket vor, bevor Sie in den Bus einsteigen (Navigo-Pass, Easy-Pass, Imagine R-Karte, Schulbuskarte...). Wenn Sie kein ticket haben, planen Sie Wechselgeld ein oder kaufen Sie ein SMS-Ticket, indem Sie Folgendes senden: BUS + Liniennummer an 93100),
- Wenn Sie in den Bus einsteigen, bestätigen Sie Ihre ticket, um nicht gegen die Vorschriften zu verstoßen.
- Setzen Sie sich an Bord und denken Sie daran, sich zu Ihrer Sicherheit an den Handläufen festzuhalten,
- Fordern Sie Ihren Halt an, indem Sie die Tasten im Fahrzeug drücken,
- Überprüfen Sie, ob Sie nichts vergessen haben, bevor Sie aussteigen,
- Steigen Sie an Ihrer Haltestelle sicher aus.
Wir wünschen euch allen einen schönen Schulanfang!