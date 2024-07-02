Ihre Linien wechseln vom 15. Juli bis 26. August 2024 in den Sommerfahrplan
Wir verpflichten uns, die Umwelt zu respektieren und laden Sie ein, Ihre Zeitpläne für die Sommerzeit ausschließlich online einzusehen:
- Website von Île-de-France Mobilités > Infos > Nachrichten > Essonne > Paris-Saclay
- In der IDF Mobilités-App
Sie können uns auch telefonisch kontaktieren: 0806 079 231
In Ausnahmefällen können bei Bedarf Fahrpläne auf Anfrage unter der oben genannten Nummer ausgedruckt werden
Bitte beachten Sie, dass Ihre Linien 9 und 91.06 ab dem 22. Juli 2024 Sommerfahrpläne haben.
Gute Nachrichten für diesen Sommer! Ihre Linie 12 verkehrt zwischen dem Einkaufszentrum Ulis 2 und dem Bahnhof Courcelle-Lycée de la Vallée von Montag bis Samstag von 07:30 bis 21:45 Uhr (Häufigkeit: 1 Bus pro Stunde)