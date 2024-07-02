Diesen Sommer auf Paris Saclay, Ihre Zeitpläne 100% digitalisiert

Finden Sie Ihre Sommeröffnungszeiten gültig vom 15. Juli bis 26. August 2024

Ihre Linien wechseln vom 15. Juli bis 26. August 2024 in den Sommerfahrplan

Wir verpflichten uns, die Umwelt zu respektieren und laden Sie ein, Ihre Zeitpläne für die Sommerzeit ausschließlich online einzusehen:

  • Website von Île-de-France Mobilités > Infos > Nachrichten > Essonne > Paris-Saclay
  • In der IDF Mobilités-App

Sie können uns auch telefonisch kontaktieren: 0806 079 231

In Ausnahmefällen können bei Bedarf Fahrpläne auf Anfrage unter der oben genannten Nummer ausgedruckt werden

Hier finden Sie die Fahrpläne Ihrer Linien für die Sommerperiode 2024:

Bitte beachten Sie, dass Ihre Linien 9 und 91.06 ab dem 22. Juli 2024 Sommerfahrpläne haben.

Linie 9 - Sommerfahrplan vom 22/07 bis 26/08
Linie 91.06 - Sommerfahrplan vom 22/07 bis 26/08

Gute Nachrichten für diesen Sommer! Ihre Linie 12 verkehrt zwischen dem Einkaufszentrum Ulis 2 und dem Bahnhof Courcelle-Lycée de la Vallée von Montag bis Samstag von 07:30 bis 21:45 Uhr (Häufigkeit: 1 Bus pro Stunde)

Linie 12 - Sommerfahrplan vom 15/07 bis 26/08