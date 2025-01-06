Ähnliche Nachrichten

Die Teams Ihres Gebiets Vallée du Loing - Nemours kommen anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September 2025 zu Ihnen, um Sie über das Transportangebot Ihrer Buslinien zu informieren.

Wir freuen uns auf Sie:

16. September 2025 von 16:30 bis 19 Uhr im Bahnhof Nemours.

19. September 2025 von 16:30 bis 19 Uhr im Bahnhof Nemours.

22. September 2025 von 16:30 bis 19 Uhr im Bahnhof Nemours.

Unsere Teams beantworten auch gerne Ihre Fragen oder Informationsanfragen zu den Transport tickets und Dienstleistungen, die auf dem Gebiet des Loing-Tals - Nemours angeboten werden.

Wir freuen uns auf Sie!

