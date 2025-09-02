Die Teams Ihres Gebiets Marne-la-Vallée kommen anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September 2025 zu Ihnen, um Sie über das Transportangebot Ihrer Buslinien zu informieren.

Wir freuen uns auf Sie:

16. September 2025 von 16:30 bis 19 Uhr im Bahnhof Lagny Thorigny

17. September 2025 von 16:30 bis 19 Uhr im Bahnhof Marne-la-Vallée Chessy Nord

18. September 2025 von 16:30 bis 19 Uhr im Bahnhof Bussy-Saint-Georges

19. September 2025 von 16:30 bis 19 Uhr im Bahnhof Torcy

22. September 2025 von 16:30 bis 19:00 Uhr im Bahnhof Val d'Europe

Unsere Teams beantworten auch gerne Ihre Fragen oder Informationsanfragen zu den Transport tickets und -dienstleistungen, die auf dem Gebiet von Marne-la-Vallée angeboten werden.

Wir freuen uns auf Sie!

Um mehr über die Neuigkeiten Ihres Gebiets zu erfahren, besuchen Sie unser X-Konto: @MLV_IDFM