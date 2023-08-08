Europäische Mobilitätswoche 2023

Veröffentlicht am

Die Teams des Busnetzes Paris Saclay kommen im September 2023 zu Ihnen

Vom 18. bis 23. September 2023 werden wir an verschiedenen Orten des Territoriums präsent sein, um Sie zu treffen.

Unser Programm finden Sie unten

Bis bald

Kommunikationsmobilitätswoche 2023

Programm - Präsenz auf dem Territorium