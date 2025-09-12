[#SemaineEuropenneDeLaMobilité2025]



Jedes Jahr vom 16. bis 22. September zielt die Europäische Mobilitätswoche darauf ab, Bürgerinnen und Bürger, Organisationen und lokale Behörden in vielen europäischen Ländern #inciter, für #durables #déplacements #opter!



Dafür arbeiten wir jeden Tag 🚌🌍♻️🍃



In diesem Jahr steht die Europäische Mobilitätswoche unter dem Motto "Mobilität für alle"! 🚌🚞🚋🚄🚲🚡



Auf dem Gebiet des Pays Briard gehen mehrere Projekte, Aktionen und Initiativen in diese Richtung:



- Wir informieren, sensibilisieren und unterstützen Einzelpersonen bei der Umstellung auf eine sanftere Mobilität: Die ganze Woche über sind unsere Mediationsagenten da, um Sie über die Möglichkeiten zu informieren, die Ihnen auf dem Gebiet zur Verfügung stehen, #PaysBriard während unserer Imbisse am Bahnhof!

Es werden Animationen vorgeschlagen und Geschenke zu gewinnen, siehe das Programm.



- Wir arbeiten Hand in Hand mit den lokalen Behörden, um das Angebot an die Bedürfnisse der Bürger anzupassen (Erstellung, Änderung von Linien, Verlegung von Haltepunkten), indem wir uns an der Erstellung von Mobilitätsplänen beteiligen



- Wir erneuern unsere Flotte regelmäßig, indem wir uns für weniger umweltschädliche Energien wie Biomethan entscheiden (insbesondere im Betriebszentrum Brie-Comte-Robert)



- Wir unterstützen das Departement Seine-et-Marne und öffentliche Einrichtungen bei der Sicherung von Servicestellen und multimodaler Unterstützung (Umstrukturierung des Busbahnhofs Boissy-Saint-Leger, Schaffung eines sicheren Fahrradparkplatzes im Bahnhof Mormant,...)



Bis bald im Netzwerk, um bei einem Imbiss darüber zu diskutieren! 😊