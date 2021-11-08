Um angenehmer zu reisen, gibt es Regeln, die jeder an Bord der Busse beachten muss:
"Regel Nr. 1: Ich bleibe höflich im Transport"
Ein herzliches "Hallo" ist so schön!
"Regel Nr. 2: Ich drehe die Lautstärke meiner Geräte herunter"
(Telefon, Kopfhörer, Bluetoooth-Lautsprecher...). Andere Benutzer müssen meinen Musikgeschmack nicht kennen
"Regel Nr. 3: Ich überlasse meinen Platz jemandem, der ihn mehr braucht als ich"
Wenn ich mich in einer Situation mit eingeschränkter Mobilität befände, würde ich mich über diese Geste freuen!
"Regel Nr. 4: Ich falte meinen Kinderwagen zusammen, wenn ich ins Fahrzeug steige"
Mein Kind wird sicher in meinen Armen sein.
"Regel Nr. 5: Ich melde meine Bitte um Stopp lange vor meiner Ankunft und nicht im letzten Moment"
Ein abrupter Stopp im letzten Moment kann gefährlich sein.
"Regel Nr. 6: Ich lasse meinen Müll nicht im Bus"
In einem sauberen Bus zu reisen ist so schön!
"Regel Nr. 7: Ich konsumiere keine Speisen oder Getränke an Bord des Busses"
Auf einem schmutzigen Sitz zu sitzen ist nicht angenehm...