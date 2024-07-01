Neuigkeiten auf Ihren Linien ab dem 8. Juli
Linie 482:
- Die Haltestelle Gare de Thiais-Orly wird auf Ihrer Linie 482 eingerichtet, um die U-Bahn 14 zu bedienen. Sie finden es am Bahnhof Thiais-Orly rue du Dr Marie.
- Die Haltestelle Pont de Rungis wird an die gleichnamige Haltestelle der Linie 319 an der Route de Fontainebleau verlegt
Linie 282:
- das Urteil Clemenceau wird endgültig aufgehoben.
Bitte beachten Sie die Urteile Gare de Choisy und 8. Mai 1945
Sommerflugpläne 2024
Nachfolgend finden Sie die Fahrpläne Ihrer Buslinien für den Zeitraum von Montag, 8. Juli bis einschließlich Sonntag, 1. September 2024