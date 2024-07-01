Sommerfahrpläne und Neuigkeiten auf Ihren Linien ab dem 8. Juli 2024

Veröffentlicht am

Lektüre 1 min

Entdecken Sie die Sommerfahrpläne Ihrer Linien und die Neuigkeiten in Ihrem Gebiet

Neuigkeiten auf Ihren Linien ab dem 8. Juli

Linie 482:

  • Die Haltestelle Gare de Thiais-Orly wird auf Ihrer Linie 482 eingerichtet, um die U-Bahn 14 zu bedienen. Sie finden es am Bahnhof Thiais-Orly rue du Dr Marie.
  • Die Haltestelle Pont de Rungis wird an die gleichnamige Haltestelle der Linie 319 an der Route de Fontainebleau verlegt
Linienplan 482
482 Linienplan vom 8. Juli 2024

Linie 282:

  • das Urteil Clemenceau wird endgültig aufgehoben.
    Bitte beachten Sie die Urteile Gare de Choisy und 8. Mai 1945
282 Linienplan ab 8. Juli 2024

Sommerflugpläne 2024

Nachfolgend finden Sie die Fahrpläne Ihrer Buslinien für den Zeitraum von Montag, 8. Juli bis einschließlich Sonntag, 1. September 2024

Linie 282
Linie 480
Linie 482
Linie 483
Einhorn-Linie