Ähnliche Nachrichten

Alles, was Sie über Ihr neues Abendbusangebot wissen müssen!

Kehren Sie mit dem letzten Zug oder RER zurück? Gehen Sie stressfrei raus, unsere Busse begleiten Sie!



Ihr Abendbus wartet auf Sie, wenn Sie am Bahnhof ankommen! Die Abendbusse übernehmen Ihre regulären Linien und setzen Sie an Ihrer Haltestelle ab.



Dieses neue Angebot ist ab den Bahnhöfen Poissy, Vernouillet-Verneuil und Les Mureaux verfügbar und bedient die wichtigsten Wohngebiete Poissy, Carrières-sous-Poissy, Verneuil, Vernouillet und Les Mureaux. Die Abfahrtszeiten fallen mit den letzten Ankünften der RER A und der Linie J aus Paris zusammen.