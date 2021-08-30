Ähnliche Nachrichten

Alles, was Sie über Ihr neues Abendbusangebot wissen müssen!
Kehren Sie mit dem letzten Zug oder RER zurück? Gehen Sie stressfrei raus, unsere Busse begleiten Sie!
Ihr Abendbus wartet auf Sie, wenn Sie am Bahnhof ankommen! Die Abendbusse übernehmen Ihre regulären Linien und setzen Sie an Ihrer Haltestelle ab.
Dieses neue Angebot ist ab den Bahnhöfen Poissy, Vernouillet-Verneuil und Les Mureaux verfügbar und bedient die wichtigsten Wohngebiete Poissy, Carrières-sous-Poissy, Verneuil, Vernouillet und Les Mureaux. Die Abfahrtszeiten fallen mit den letzten Ankünften der RER A und der Linie J aus Paris zusammen.
Bus Soir - Poissy Ost und West
Vom Bahnhof Poissy (Parvis) werden von Montag bis Samstag (außer an Feiertagen) 3 Abfahrten in Übereinstimmung mit den Zügen angeboten. Am Abend übernehmen die Abendbusse "Poissy Ouest und Poissy Est" die regulären Linien 6501, 6502 und 6503.
Die Haltestellen im Sektor Poissy Ouest sind: Poissy – Parvis Gare, La Coudraie, Château Maurice Clerc, Champ Gaillard, La Part Dieu, Montaigne, Lycée Le Corbusier, Villa Savoye, Blanche de Castille, Notre-Dame, Ursulinen, Cimetière, Bussy, Corneille, Ronsard, Collège Les Grands Champs, Hôpital, Racine und Rhin-Danube.
Haltestellen im Sektor Poissy Est: Poissy – Parvis Gare, Le Cep, Commissariat, Péguy, Laurence Caroline, Lycée Adrienne Bolland, Avenue de Pontoise, Rue du Stade, Piscine Saint-Exupéry, Roland Le Nestour, Saint-Exupéry und Boulevard Robespierre.
Bus Soir - Carrières-sous-Poissy
Vom Bahnhof Poissy (Gare Routière Nord) werden von Montag bis Samstag (außer an Feiertagen) 3 Abfahrten in Übereinstimmung mit den Zügen angeboten. Der Bus Soir Carrières-sous-Poissy löst die regulären Linien 6501 und 6516 ab.
Die Haltestellen im Sektor Carrières-sous-Poissy sind: Poissy Gare Nord, Les Oiseaux - Parc du Peuple de l'herbe, Maison des Insectes Parc du Peuple de l'herbe, Port Saint-Louis, Vieille Ferme, Place Marcel Pagnol, Saint-Honoré, Flora Tristan, 8. Mai 1945, Saint-Louis, Château Vanderbilt, Maurice Evrard, Reine Blanche, Galiotte, Senette, EDF, 3 Tours, Esplanade, Frères Tissier und Les Fleurs.
Bus Soir - Bahnhof Vernouillet-Verneuil
Vom Bahnhof Vernouillet - Verneuil werden von Montag bis Freitag (außer an Feiertagen) 4 Abfahrten in Übereinstimmung mit den Zügen angeboten. Am Abend übernimmt der Bus Soirée Vernouillet - Verneuil die regulären Linien 6513, 6514 und 6515.
Die Haltestellen, die im Sektor Les Mureaux bedient werden, sind: Gare de Vernouillet-Verneuil, Koenig, Europe, Le Parc, Avenue de Triel, Clos Hamelet, Pressoir, Clos des Vignes, Rond-Point des Rois, Terres Rouges, Collège Emile Zola, Fours à Chaux, Les Ormes, Maternelle Kosma, Capucines, Noyer, Tocqueville, Rom - d'Esparbes, Collège Jean Zay, Rue de Bazincourt, Abbé Masure, Mairie de Verneuil, Fasanen, La Garenne, Chanteclair und Parc Noir.
Bus Soir - Gare des Mureaux
Vom Bahnhof Mureaux werden von Montag bis Samstag (außer an Feiertagen) 7 Abfahrten in Übereinstimmung mit den Zügen angeboten. Der Bus Soir Les Mureaux löst die regulären Linien 6504, 6506 und 6507 ab.
Die Haltestellen, die im Sektor Les Mureaux bedient werden, sind: Gare des Mureaux, Médiathèque, Centre Commercial Bougimonts, Stendhal, Hauts de Grands Ouest, Paul Eluard, Pléiades, Collège Jean Vilar, Frédéric Mistral, Léon Fourcil, Espace des Habitants, Château de Bècheville, La Chêneraie, Bougimonts, Les Ateliers du Moulin, Vigne Blanche, Pôle Molière, CC Espace, Maryse Bastié, Chopin, Sablons, Comtesse Route de Bouafle, Musiker, Centre Hospitalier - Accueil und FAM de Bécheville.
Wie funktioniert der Abendbus?
Dieser Service ermöglicht es Ihnen, so schnell wie möglich zurückzukehren, die Haltestellen werden auf Anfrage bedient:
- Sie steigen ein und validieren Ihre Transport ticket
- Sie zeigen dem Fahrer Ihren Ausstiegsstopp an
- Der Fahrer passt seine Route den Wünschen an, um Sie so schnell wie möglich an Ihr Ziel zu bringen
Um mehr zu erfahren und Ihre Abfahrtsstopps zu erfahren, zögern Sie nicht, die Informationsbroschüren zu konsultieren.