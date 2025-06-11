Ähnliche Nachrichten

Für wen ist die Schulbuskarte gedacht?

Die Schulbuskarte (ex Optile-Karte) ist eine ticket, die nur für eine tägliche Hin- und Rückfahrt zwischen Wohnung und Schule gültig ist und während der Schulzeit durchgeführt werden muss.

(Mit dieser Karte können Sie während der Schulferien nicht reisen).

Es richtet sich an Schüler der Mittel- und Oberstufe, die eine Grund- oder Sekundarschulbildung oder eine Lernvorbereitungsklasse absolvieren.

Kindergarten- und Grundschüler haben keinen Anspruch auf diese Transportkarte.

Darüber hinaus wird diese Karte vom Busnetzbetreiber nach einem Abonnement ausgestellt.

Weitere Transport tickets finden Sie auf der Website von Île-de-France Mobilités.

Teilnahmevoraussetzungen:

Um vom Schulbuspass profitieren zu können, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

Wohnsitz in Île-de-France: Es kann nur eine Wohnadresse beibehalten werden .

. Am 1. September des Schuljahres des Abonnements unter 21 Jahre alt sein.

sein. Werden Sie mit dem Status eines Externen oder Halbpensionärs in der Mittel- oder Oberstufe unterrichtet.

oder Wohnsitz 3 km oder mehr von der Schule entfernt sein (mit Ausnahme von Ausnahmen für gefährliche Routen).

von der Schule entfernt Das Abonnement muss vor dem 31. Oktober 2025 erfolgen*

* Darüber hinaus können nur Anträge geprüft werden, die sich auf eine bestimmte Situation beziehen (Umzug, Wechsel der Niederlassung usw.).

Wie abonniere oder erneuere ich den Schulbuspass?

*Es werden nur vollständige Dateien verarbeitet. Jede unvollständige, unleserliche oder nicht konforme Datei wird automatisch an die Familie zurückgegeben.

*Es werden nur Bewerbungen bearbeitet, die per Post eingehen. Vor Ort werden keine Bewerbungen angenommen.

Schritte zum Abonnement: