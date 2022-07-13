Für einige Fahrpläne erfordert die Linie 31 jetzt eine vorherige Reservierung (TàD):
- WERKTAGS von 9 bis 16 Uhr (vor 9 Uhr und nach 16 Uhr können Sie Ihre Linie weiter nutzen, indem Sie einfach einige Minuten vor der im Fahrplan angegebenen Durchfahrtszeit zu Ihrer Haltestelle gehen).
- SAMSTAG den ganzen Tag
Zu den in TàD vorgeschlagenen Fahrplänen erleichtert der Service zusätzlicher Haltestellen Ihre Reise zwischen dem Stadtteil Vélizy-le-Bas und dem Herzen der Stadt Vélizy-Villacoublay: Ab dem 29 . August können Sie zum Rathaus gehen und die Geschäfte und Dienstleistungen der Post, des Dorfes und des Viertels Louvois genießen, ohne umsteigen zu müssen!
Woher weiß ich, ob ich meinen Bus buchen muss?
Auf meiner Broschüre sind Abfahrten, die eine vorherige Reservierung erfordern, mit der Angabe "TàD" versehen, wie im folgenden Beispiel.
Zu buchen ist ganz einfach!
- Besuchen Sie die Website tad.idfmobilites.fr oder laden Sie die App TàD Ile-de-France Mobilités auf Ihr Smartphone herunter. Alles, was Sie tun müssen, ist:
- Erstellen Sie Ihr Konto
- Wählen Sie Ihre Linie
- Geben Sie die Informationen Ihrer Route an: Zeitplan, Aufstiegsstopp und Abfahrtsstopp gewünscht.
- Oder telefonisch unter 09 70 80 96 63, Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr.
Flexibel und bequem können Sie 30 Tage vor der Fahrt und bis zu 1 Stunde vor Abfahrt buchen, basierend auf den Fahrplänen an den Haltestellen, die in der Fahrplanbroschüre der Linie 31 angegeben sind.