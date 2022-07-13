Für einige Fahrpläne erfordert die Linie 31 jetzt eine vorherige Reservierung (TàD):

WERKTAGS von 9 bis 16 Uhr (vor 9 Uhr und nach 16 Uhr können Sie Ihre Linie weiter nutzen, indem Sie einfach einige Minuten vor der im Fahrplan angegebenen Durchfahrtszeit zu Ihrer Haltestelle gehen).

SAMSTAG den ganzen Tag

Zu den in TàD vorgeschlagenen Fahrplänen erleichtert der Service zusätzlicher Haltestellen Ihre Reise zwischen dem Stadtteil Vélizy-le-Bas und dem Herzen der Stadt Vélizy-Villacoublay: Ab dem 29 . August können Sie zum Rathaus gehen und die Geschäfte und Dienstleistungen der Post, des Dorfes und des Viertels Louvois genießen, ohne umsteigen zu müssen!