Ergänzend zu den regulären Linien wird dieser Service im Gewerbegebiet Courtabœuf Paris-Saclay Park angeboten. Es verkehrt von Montag bis Freitag von 6 bis 19.15 Uhr, mit garantierten Verbindungen alle 15 Minuten.

Für die Abfahrt von der Haltestelle Château d'Eau ist keine Reservierung erforderlich.

Denken Sie an anderen Haltestellen daran, Ihre Fahrt 1 Stunde im Voraus zu buchen, um abgeholt zu werden, da der Fahrer nicht ohne Reservierung anhält.

Sie erhalten auf Ihrem Smartphone eine Bestätigung der Uhrzeit Ihrer Abholung und der Ankunftszeit an Ihrem Zielort.

Sie können die Annäherung des Shuttles in Echtzeit visualisieren.

Legen Sie dem Fahrer einfach Ihre Reservierung vor und bestätigen Sie sie mit Ihrem üblichen Transport ticket (Navigo-Pass, Imagine R Card, Navigo Easy ...).