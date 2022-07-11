Ab dem 1. August 2022 wird Île-de-France Mobilités schrittweise ein neues öffentliches Verkehrsangebot in den Sektoren Étampois Sud-Essonne, Dourdannais en Hurepoix und Entre Juine et Renarde einführen.
Sie können sich auf einer der folgenden 3 Plattformen registrieren und Ihre Fahrt buchen:
- In der mobilen Anwendung "TàD Île-de-France Mobilités"
- Auf der regionalen Plattform für TàD tad.idfmobilites.fr
- Telefonisch, von Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr, unter 09.70.80.96.63.
Der TàD steht allen offen: Um ihn zu nutzen, reicht Ihre übliche regionale Transport ticket! (Navigo-Pass, Imagine R-Karte, T+-Ticket...)
Es ist möglich, einen Monat im Voraus und bis zu 30 Minuten vor Abfahrt zu buchen.
Im Sektor Étampois
Der neue On-Demand-Transportdienst TàD Étampes ergänzt die regulären Buslinien. Es wird von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 20 Uhr zwischen dem Bahnhof Étampes und den Bushaltestellen "Portes d'Étampes", "Salle des fêtes", "Hôpital" und:
- Westliche Zone: Boissy-le-Sec, Boutervilliers, Chalo-Saint-Mars, Chalou-Moulineux, Congerville-Thionville, Mérobert, Saint-Escobille und Saint-Hilaire.
- Südzone: Abbéville-la-Rivière, Arrancourt, Boissy-la-Rivière, Fontaine-la-Rivière, Méréville, Saclas und Saint-Cyr-la-Rivière.
Nachdem Sie Ihre Fahrt gebucht haben, holt Sie ein Fahrzeug an der Haltestelle in Ihrer Nähe ab und setzt Sie am Bahnhof Étampes, Portes d'Étampes, Salle des fêtes oder am Krankenhaus ab. Sie können dann die Fahrt in die entgegengesetzte Richtung machen.
Seit dem 30. September 2022 wurden zwei neue Haltestellen geschaffen: Hameau Estouches in der Gemeinde Le Mérevillois und Bois Beau Champ in der Gemeinde Abbeville La Rivière.
Beschreibung der Funktionsweise des TàD d'Etampes
Im Sektor Juine und Renarde / Lardy / Étréchy
Der neue On-Demand-Verkehrsdienst TàD Lardy-Étrechy ergänzt die regulären Buslinien. Es ermöglicht Ihnen, von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 20 Uhr zu reisen:
- Zwischen den Bahnhöfen Bouray und Lardy und den Gemeinden Boissy-sous-Saint-Yon und Torfou,
- Zwischen dem Bahnhof Étrechy, dem Einkaufszentrum und Pont Royal und den Gemeinden Villeconin, Souzy-la-Briche, Mauchamps, Chauffour-lès-Étrechy, Auvers-Saint-Georges, Villeneuve-sur-Auvers und Boissy-le-Cutté.
Nachdem Sie Ihre Fahrt gebucht haben, holt Sie ein Fahrzeug an der Haltestelle in Ihrer Nähe ab und setzt Sie an den oben genannten Bahnhöfen und Sehenswürdigkeiten ab. Sie können dann die Fahrt in die entgegengesetzte Richtung machen.
Beschreibung der Funktionsweise des TàD de Lardy / Étréchy
Im Sektor Dourdannais
Aufgrund von Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von Fahrern sind wir gezwungen, den Transportdienst auf Wunsch von Dourdan vorübergehend einzustellen. Wir werden Sie auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, sobald der Service wieder aufgenommen wird. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Sie können alle unsere Neuigkeiten auch auf Twitter verfolgen @EssonneSO_IDFM
Der neue On-Demand-Transportdienst TàD von Dourdan ermöglicht es Ihnen, aus den folgenden 3 Zonen zu reisen (Sie können dann die Fahrt in die entgegengesetzte Richtung machen):
- Ostzone: Val-Saint-Germain, Roinville, Saint-Cyr-sous-Dourdan und Sermaise.
- Südzone: Authon-la-Plaine, Boissy-le-Sec, Chatignonville, Corbeuse, La Forêt-le-Roi, Les Granges-le-Roi, Plessis-Saint-Benoist und Richarville.
- Nordostzone: Breux-Jouy, Saint-Chéron, Saint-Sulpice-de-Favières und Saint-Yon.
· Für die Ost- und Südzonen in Richtung Bahnhof Dourdan, das Krankenhaus, das Gewerbegebiet und die Haltestelle "Château Syndicat" von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr und Samstag von 9 bis 20 Uhr,
· Für die östlichen und südlichen Zonen in Richtung Bahnhof Dourdan, das Krankenhaus, das Gewerbegebiet, die Haltestelle "Château Syndicat", die ZA du Madré und La Belette, die ZI von Vaubenard, Lavoisier, l'Ermitage, Cité des Petits Prés und die Haltestelle "Rue Niepce / Beaurepaire" von Montag bis Freitag von 7 bis 9 Uhr und von 17 bis 20 Uhr,
· Für die nordöstliche Zone in Richtung des Autobahnbahnhofs Briis-sous-Forges und des Bahnhofs St. Chéron von Montag bis Freitag von 7 bis 9 Uhr und von 17 bis 20 Uhr.
Beschreibung der Funktionsweise des Dourdan TàD