Ab dem 1. August 2022 wird Île-de-France Mobilités schrittweise ein neues öffentliches Verkehrsangebot in den Sektoren Étampois Sud-Essonne, Dourdannais en Hurepoix und Entre Juine et Renarde einführen.

Sie können sich auf einer der folgenden 3 Plattformen registrieren und Ihre Fahrt buchen:

- In der mobilen Anwendung "TàD Île-de-France Mobilités"

- Auf der regionalen Plattform für TàD tad.idfmobilites.fr

- Telefonisch, von Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr, unter 09.70.80.96.63.

Der TàD steht allen offen: Um ihn zu nutzen, reicht Ihre übliche regionale Transport ticket! (Navigo-Pass, Imagine R-Karte, T+-Ticket...)

Es ist möglich, einen Monat im Voraus und bis zu 30 Minuten vor Abfahrt zu buchen.

Im Sektor Étampois

Der neue On-Demand-Transportdienst TàD Étampes ergänzt die regulären Buslinien. Es wird von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 20 Uhr zwischen dem Bahnhof Étampes und den Bushaltestellen "Portes d'Étampes", "Salle des fêtes", "Hôpital" und:

- Westliche Zone: Boissy-le-Sec, Boutervilliers, Chalo-Saint-Mars, Chalou-Moulineux, Congerville-Thionville, Mérobert, Saint-Escobille und Saint-Hilaire.

- Südzone: Abbéville-la-Rivière, Arrancourt, Boissy-la-Rivière, Fontaine-la-Rivière, Méréville, Saclas und Saint-Cyr-la-Rivière.

Nachdem Sie Ihre Fahrt gebucht haben, holt Sie ein Fahrzeug an der Haltestelle in Ihrer Nähe ab und setzt Sie am Bahnhof Étampes, Portes d'Étampes, Salle des fêtes oder am Krankenhaus ab. Sie können dann die Fahrt in die entgegengesetzte Richtung machen.

Seit dem 30. September 2022 wurden zwei neue Haltestellen geschaffen: Hameau Estouches in der Gemeinde Le Mérevillois und Bois Beau Champ in der Gemeinde Abbeville La Rivière.