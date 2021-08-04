Ähnliche Nachrichten

Wie funktioniert Transport on Demand?

Sie können sich anmelden und dann eine oder mehrere Fahrten zu einem Zeitpunkt Ihrer Wahl zwischen 09h und 17h, Montag bis Freitag, das ganze Jahr über (außer an Feiertagen) buchen:

über die mobile App TàD Île-de-France Mobilités

auf der Plattform tad.idfmobilites.fr

telefonisch, Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr, unter 09.70.80.96.63.

Sie können Ihre Fahrt 1 Monat im Voraus und bis zu 1 Stunde vor Ihrer Reise buchen.

Dieser Service steht allen offen und alle tickets des Transports in der Region Ile-de-France (Navigo-Pass, imagine R-Karte, beladener Navigo Easy-Pass usw.) werden an Bord des TàD Vexin Est akzeptiert.