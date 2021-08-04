Ähnliche Nachrichten

Vexin East Transport on Demand passt sich Ihren Bedürfnissen an

Buchen Sie den gewünschten Zeitplan, von 09h bis 17h, Montag bis Freitag, das ganze Jahr über (außer an Feiertagen).

Die Einzugsgebiete des TàD Vexin Est

Der TàD Vexin Est ist in 2 Zonen unterteilt. In diesen beiden Bereichen können Sie von einem bestehenden Haltepunkt zu einem der beiden Zubringerpunkte und umgekehrt fahren.

Wie funktioniert Transport on Demand?

Sie können sich anmelden und dann eine oder mehrere Fahrten zu einem Zeitpunkt Ihrer Wahl zwischen 09h und 17h, Montag bis Freitag, das ganze Jahr über (außer an Feiertagen) buchen:

  • über die mobile App TàD Île-de-France Mobilités
  • auf der Plattform tad.idfmobilites.fr
  • telefonisch, Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr, unter 09.70.80.96.63.

Sie können Ihre Fahrt 1 Monat im Voraus und bis zu 1 Stunde vor Ihrer Reise buchen.

Dieser Service steht allen offen und alle tickets des Transports in der Region Ile-de-France (Navigo-Pass, imagine R-Karte, beladener Navigo Easy-Pass usw.) werden an Bord des TàD Vexin Est akzeptiert.

Entdecken Sie den On-Demand-Transport Vexin East

 -  1.1 MB
Informationen und Reservierungen
Laden Sie die App von GOOGLE Play herunter
Laden Sie die App aus dem App Store herunter

